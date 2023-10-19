Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi

İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırıları dolayısıyla 3 gün süreyle milli yas ilan edilmesinin ardından, Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi.

AA
Yayınlanma: 19.10.2023 - 07:03
Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce şehide duyulan saygının bir gereği olarak Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Milli yas ilanının ardından yurt genelinde tüm kamu binalarında ve dış temsilciliklerde, gönderdeki Türk bayrakları yarıya indirildi.


Filistin-İsrail gazze Milli yas

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