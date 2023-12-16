Türkiye’de teknoloji şirketlerinin yüzde 94’ü yılda en az iki kez maaş artışını gözden geçiriyor

Yayınlanma: 16.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.12.2023 - 03:00

Teknoloji şirketlerinin 2024’te, yılbaşı itibarıyla uygulayacakları ücret artışı ortalaması, yüzde 40 civarında. Bazı şirketlerde bu değer yüzde 50’lere kadar çıkıyor. Öte yandan planların belirsizliği nedeniyle her üç şirketten biri yılsonu ücret artışı planını paylaşmadı. Şirketlerin yüzde 91’i ücret artışlarının bireysel performansa göre ayrıştığını belirtse de bir performans değerlendirme sistemine sahip değiller.

Endeavor Türkiye ile teknoloji şirketleri için yönetim, strateji, insan ve kültür konularında danışmanlık hizmetleri veren Melon’ın ortak yürüttüğü “Türkiye Teknoloji Sektörü Ücret ve Yan Haklar Araştırma Raporu” yayımlandı. Araştırma için Türkiye’nin hızlı büyüyen 90 teknoloji şirketinden veri alındı. Mevcut durumda, şirketlerin yüzde 94’ü yılda en az iki kez maaş artışlarını gözden geçiriyorlar. En yüksek ücreti yazılımcılar alıyor. Buna rağmen şirketlerde kalma süresi 12 aydan az.

UZAKTAN ÇALIŞMA AZALDI

2023 yılında planlanan bileşik ücret artış oranları, öngörülenin üzerinde gerçekleşti. Yazılım rolleri için planlanan yüzde 82’lik artış, yılsonunda yüzde 91 oldu. Uzman ve yönetici rolleri için de benzer durumlar gözlemlendi. 2023 sene başı ücret artışı hariç, şirketlerin yüzde 70’i yüzde 30’un üzerinde ek ücret artışları uyguladılar. Şirketler 2023’te sürdürdükleri mevcut çalışma modellerini glecek yıl da sürdürmeyi planlıyor. Geçen yıl tamamen uzaktan çalışma oranı yüzde 24 iken bu yıl yüzde 20’ye geriledi. Tamamen ofislere dönmeyi seçen şirket oranı ise yüzde 6.2 oldu. Şirketlerin yüzde 65’i etkin iletişimi sürdürme konusunda ve yüzde 57’si çalışan bağlılığını koruyabilme konusunda kaygılı.

Çalışanlar yurtdışında iş buldukları için ya da Türkiye’de ikamet edip yurtdışındaki şirketlerde çalışmayı tercih ettikleri için mevcut işlerinden ayrılıyor. Yurtdışına giden ya da yurtdışında bir şirket için çalışmaya başlayan her üç çalışandan ikisi benzer seviyede bir rol için mevcut işlerinden ayrılıyor. Şirketlerin yüzde 94’ü çalışanlarına tamamlayıcı ya da özel sağlık sigortası sunuyor.