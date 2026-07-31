TürkNet çöktü mü? 31 Temmuz internet neden yok, ne zaman gelecek?

TürkNet'te yaşanan son dakika gelişmeleri, internet bağlantısı üzerinden işlem yapan binlerce kullanıcının gündemine oturdu. 31 Temmuz 2026 itibarıyla, çok sayıda TürkNet abonesi internet bağlantılarına erişemediklerini ya da hızlarında ciddi düşüşler yaşadıklarını rapor etmeye başladı. Küresel ve yerel kesinti takip platformu olan Downdetector üzerindeki verilere bakıldığında, TürkNet hizmetlerine yönelik şikayetlerde eş zamanlı ve belirgin bir artış gözlemleniyor.

TÜRKNET'TE ERİŞİM PROBLEMİ

Kullanıcıların bir kısmı "LOS" (kırmızı ışık) hatası ile internete tamamen bağlanamadığını belirtirken, bazıları belirli sitelere girişte sorun yaşadığını ifade ediyor. Sorunun tüm Türkiye genelinde mi olduğu, yoksa spesifik bölgelerdeki altyapıdan mı kaynaklandığı henüz resmi olarak netleşmedi. Kullanıcılar, sorunun çözüm sürecini aydınlatacak resmi bir açıklama bekliyor.