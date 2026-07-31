Cumhuriyet Gazetesi Logo
TürkNet çöktü mü? 31 Temmuz internet neden yok, ne zaman gelecek?

TürkNet çöktü mü? 31 Temmuz internet neden yok, ne zaman gelecek?

31.07.2026 13:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
TürkNet çöktü mü? 31 Temmuz internet neden yok, ne zaman gelecek?

TürkNet aboneleri, bağlantı problemleri yaşadıklarına dair bildirimlerde bulunuyor. İnternet erişiminde yaşanan yavaşlama veya tam kesinti durumları sonrası binlerce kullanıcı, arama motorlarına yönelerek güncel durumu öğrenmeye çalışıyor. "TürkNet çöktü mü?", "TürkNet internet neden yok?" ve "İnternet ne zaman gelecek?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

TürkNet'te yaşanan son dakika gelişmeleri, internet bağlantısı üzerinden işlem yapan binlerce kullanıcının gündemine oturdu. 31 Temmuz 2026 itibarıyla, çok sayıda TürkNet abonesi internet bağlantılarına erişemediklerini ya da hızlarında ciddi düşüşler yaşadıklarını rapor etmeye başladı. Küresel ve yerel kesinti takip platformu olan Downdetector üzerindeki verilere bakıldığında, TürkNet hizmetlerine yönelik şikayetlerde eş zamanlı ve belirgin bir artış gözlemleniyor.

TÜRKNET'TE ERİŞİM PROBLEMİ

Kullanıcıların bir kısmı "LOS" (kırmızı ışık) hatası ile internete tamamen bağlanamadığını belirtirken, bazıları belirli sitelere girişte sorun yaşadığını ifade ediyor. Sorunun tüm Türkiye genelinde mi olduğu, yoksa spesifik bölgelerdeki altyapıdan mı kaynaklandığı henüz resmi olarak netleşmedi. Kullanıcılar, sorunun çözüm sürecini aydınlatacak resmi bir açıklama bekliyor.

İlgili Konular: #TürkNet #İnternet erişimi