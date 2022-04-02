Twitter duyurdu: Düzenleme butonu geliyor
Twitter'dan yapılan açıklamada, "bir düzenleme düğmesi üzerinde çalışıyoruz" denildi.
Kullanıcıların bir süredir talep ettiği düzenleme butonu sonunda Twitter'a geliyor.
Twitter'dan yapılan açıklamada, "bir düzenleme düğmesi üzerinde çalışıyoruz" denildi.
"İNSANLAR BUNU TALEP EDİYOR"
Twitter'ın ceo'su Jack Dorsey daha önce yaptığı bir açıklamada, gönderilen tweet’leri daha sonra düzenleyebilmek için bir süredir uğraştıklarını belirtmiş ve “İnsanlar bunu talep ediyor. Çünkü yaptıkları hataları hızlı bir şekilde düzeltmek istiyor” demişti.
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