Twitter, 'resim açıklaması' özelliğini duyurdu

08 Nisan 2022 Cuma, 14:44

Yaklaşık 16 yıl önce kurulmasına rağmen herkesin aklında kalan şablonunu korumayı başaran ve platforma konuşma odaları dışında çok da büyük özellikler eklemeyen Twitter, son olarak yeni bir özellik ile geldi.

Sabah saatlerinde blog sayfası üzerinden yeni özelliğini duyuran Twitter, paylaştığı görseller ile söz konusu özelliğin nasıl kullanılacağını da açıkladı. Buna göre artık Twitter'da görsellere resim açıklaması eklenebilecek.

WebTekno'nun aktardığına göre; açıklamalı görsellerin sol altında bir "ALT" rozeti bulunacak. Bu rozete tıklandığında görselin açıklaması açılacak.

Görsel: WebTekno

TWİTTER'DA RESİM AÇIKLAMASI NASIL KULLANILIR?

Adım 1: Görseli Twitter'a yükleyin.

Görseli Twitter'a yükleyin. Adım 2: Görselin altındaki "Açıklama ekle" butonuna tıklayın.

Görselin altındaki "Açıklama ekle" butonuna tıklayın. Adım 3: İstediğiniz açıklamayı maksimum 1000 karakter olacak şekilde girin.

İstediğiniz açıklamayı maksimum 1000 karakter olacak şekilde girin. Adım 4: Kaydet butonuna tıklayın ve görseli paylaşın.

Görsele eklediğiniz açıklamayı görebilmek için görsel üzerindeki "ALT" butonuna tıklamak gerekecek. Bu sayede Tweet atan kişinin görsele bıraktığı açıklama görülebilecek.