Twitter, 'resim açıklaması' özelliğini duyurdu
Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, yeni özelliğini duyurdu. Buna göre artık Twitter'da görsellere resim açıklaması eklenebilecek. Açıklamalı görsellerin sol altında bir "ALT" rozeti bulunacak. Bu rozete tıklandığında görselin açıklaması açılacak.
Yaklaşık 16 yıl önce kurulmasına rağmen herkesin aklında
kalan şablonunu korumayı başaran ve platforma konuşma odaları dışında çok da
büyük özellikler eklemeyen Twitter, son olarak yeni bir özellik ile geldi.
Sabah saatlerinde blog sayfası üzerinden yeni özelliğini duyuran Twitter, paylaştığı görseller ile söz konusu özelliğin nasıl kullanılacağını da açıkladı. Buna göre artık Twitter'da görsellere resim açıklaması eklenebilecek.
WebTekno'nun aktardığına göre; açıklamalı görsellerin sol altında bir
"ALT" rozeti bulunacak. Bu rozete tıklandığında görselin açıklaması
açılacak.
Görsel: WebTekno
TWİTTER'DA RESİM AÇIKLAMASI NASIL KULLANILIR?
- Adım 1: Görseli Twitter'a yükleyin.
- Adım 2: Görselin altındaki "Açıklama ekle"
butonuna tıklayın.
- Adım 3: İstediğiniz açıklamayı maksimum 1000 karakter olacak
şekilde girin.
- Adım 4: Kaydet butonuna tıklayın ve görseli paylaşın.
Görsele eklediğiniz açıklamayı görebilmek için görsel üzerindeki "ALT" butonuna tıklamak gerekecek. Bu sayede Tweet atan kişinin görsele bıraktığı açıklama görülebilecek.
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