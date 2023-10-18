Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli oluyor!

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Twitter bütün kullanıcılarından yıllık olarak ücret alacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 10:55
Elon Musk açıkladı: Twitter ücretli oluyor!
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X (eski adıyla Twitter) Twitter Blue için yeni bir ödeme sistemi başlatacağını açıkladı. Bu ödeme sistemi kapsamında kullanıcılar temel özellikleri kullanmak için yıllık belirli bir ücret ödeyecek. X'in sahibi Elon Musk tarafından açıklanan bilgilere göre artık Twitter kullanıcıları temel özelliklere erişebilmek için yıllık 1 dolar ödeme yapacak. 

BOTLARDAN KURTULMAK İÇİN TEK YOL

Elon Musk bu durumun botlardan kurtulmak için "tek yol" olduğunu söyledi. Elon Musk'ın açıkladığı özellik şimdilik Yeni Zelanda ve Filipinler'de bulunan kullanıcılara aktif edildi. Yakın zamanda özelliğin kapsama alanının diğer ülkelere de yayılması bekleniyor. Ayrıca Yeni Zelanda ve Filipinler'de de 1 dolar ücreti şimdilik yeni kullanıcılara uygulanıyor. 


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