Twitter'a erişim problemi yaşanıyor
Sosyal medya platformu Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'deki birçok kullanıcı, öğleden sonra Twitter'a girmek istediklerinde anasayfa ekranında kalıyor ve işlem yapamıyor. Sorun hakkında henüz resmi bir açıklama gelmezken; problemin global olup olmadığı ise bilinmiyor.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter'da erişim sıkıntısı yaşanıyor. Türkiye'de birçok kullanıcı, masaüstünden veya cep telefonlarından siteye giriş yapamadıklarını ve anasayfada takılı kaldıklarını belirtiyor.
Twitter'da akış yüklenmemesi sorunu yaşayan kullanıcılar sayfa yüklenirken "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" hata bildirimiyle karşılaşıyor.
TWITTER ÇÖKTÜ MÜ?
Yurttaşlar, 'Twitter çöktü mü?' sorusunu sorsa da; konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
İstanbul ve Ankara'da erişim problemi yoğun olarak görülüyor. Twitter erişim sorunu Kocaeli, Malatya ve Hatay'da da yaşanıyor. Problemin global olup olmadığı da henüz bilinmiyor.
Canlı arıza haritası şu şekilde:
İlgili Haberler
- Twitter'dan iOS kullanıcılarını sevindiren haber
- Twitter'dan iki yeni özellik!
- Twitter, 'cinsiyet zamiri' özelliğini getiriyor
Video Haberler
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza
- 'Ekmek kuyruğu için yol yürüyorum'
- Şile'de denizin rengi kahverengiye döndü
- Çocukları alevlerin arasından böyle çıkardılar
- Aydın’da sincap operasyonu
- Öğrenci servisi devrildi: 8'i öğrenci 12 yaralı
- Patronuna sinirlenip pompalı tüfekle eylem yaptı
- Asker uğurlama konvoyunda havaya kurşun yağdırdılar
- İstiklal Caddesi'nde şov yapan trafik magandaları polise
- İtfaiye ekipleri alevlerin arasından 4 kişi ile 6 yavru
En Çok Okunan Haberler
- Mevlitte 130 kişi zehirlendi
- AB'den Ruslara ve Belaruslulara yaptırım kararı
- Ukrayna, İstanbul'daki görüşme için gün ve saat verdi
- Bakanlık uyarmıştı: Kar suları heyelana sebep oldu
- Boşandığı kadını bacağından vurdu
- Beşiktaş'ın Trabzonspor hazırlığında dikkat çeken detay!
- Ekonomik kriz çiftçiye bahçe yaktırdı!
- Kalp krizi geçiren ünlü hakem, acil ameliyata alındı
- '2023'ten sonra açıklayacağız...'
- Tek kolu olmayan okul servisi sürücüsüne ceza