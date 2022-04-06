Üniversite şartı kaldırılmıştı: JAXA'nın astronot adaylığına 4 bini aşkın başvuru
Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansının (JAXA) astronot ilanına 4 bin 127 kişinin müracaat ettiği bildirildi. İşe alım başvurusu açan Japon kuruluş "geniş yelpazede tecrübe kitlesine ulaşmak için" aranan koşullar arasında üniversite tahsili şartını kaldırdı.
JAXA, 13 yıl sonra ilk kez verilen astronot alım ilanına 4 bin 127 kişinin başvurduğunu ve bu sayının bir rekor olarak kayda geçtiğini bildirdi. Başvuranlar arasında 20 yaşın altında 811 ve 60 yaşın üstünde 69 kişi yer alıyor. Toplam aday sayısının 919'u ise kadın.
İlk tarama sonrası 4 aşamalı sınav yönetmeliğine tabi tutulacak adayların işe alım süreci Şubat 2023'te sonuçlanacak. JAXA, yeni personelini Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) ile Ay keşif görevlerine göndermeyi hedefliyor.
"OLAĞANÜSTÜ BECERİYE SAHİP KİŞİLER"
Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı (MEXT) Suematsu Şinsuke sürece ilişkin "Olağanüstü beceriye sahip kişilerin seçilmesini ve Ay keşfinde görev almalarını ümit ediyoruz" dedi.
Aktif görevdeki astronotlarının ortalama yaşı 52'nin üzerinde olan JAXA, personelini 60 yaşında emekli ediyor.
En son 2008'deki işe alım sürecinde 963 kişi astronot adaylığına başvurmuştu.
İlgili Haberler
- NASA'nın ilk uzay turistlerini ISS’e fırlatacağı tarih belli oldu!
- James Webb Uzay Teleskobu, 'metan gazı' arayacak
- NASA'nın ilk ISS uzay turizmi projesi ertelendi
Video Haberler
- Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı
- Eski eşinden Midyeci Ahmet'e suçlama
- 'Hayalet gösterge' operasyonu
- İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
- İstanbul Boğazı'nda sis alarmı: Gemi trafiği durduruldu
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
- MHP'den Baki Ersoy kararı
- Nisa bebek için inceleme başlatıldı
- Erdoğan'a 'beşli çete' yanıtı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın sözleri kriz çıkardı!
- Eski eşinden Midyeci Ahmet'e suçlama
- Ve Twitter doğruladı: Yıllardır beklenen özellik geliyor
- Zafer Partisi adayını açıkladı
- JAXA'nın astronot adaylığına 4 bini aşkın başvuru
- Meteorolojiden çığ, rüzgar ve toz taşınımı uyarısı
- İzmir'de 70 bin yurttaşa nakdi destek verilecek
- Ordu'da 148 yapıya heyelan tahliyesi
- Enerjide kamulaştırma kararları
- Seyir halindeki kamyonda yangın çıktı