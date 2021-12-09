Uzmanlardan kritik uyarı: Sahte reklamlara dikkat!
Uzmanlar, internet dolandırıcılarının yeni hedefi olan gençlerin sahte reklamlara dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu. Dolandırıcıların çekilişlerle ve kolay para kazanma yöntemleriyle gençleri hedef aldığını söyleyen uzmanlar, sosyal medya kullanıcılarının dikkatli olması için kritik yöntemleri açıkladı.
İnternet dolandırıcıları her geçen gün yeni yöntemler icat ederek, sosyal medya kullanıcısı yurttaşları hedefe almaya devam ediyor. Dijital pazarlama alanlarına da nüfuz eden dolandırıcılar, sosyal medya kullanıcılarını, sahte reklamlarla tuzağına düşürmeye çalışıyor. Uzmanlar, sosyal medya kullanıcılarını reklamlara ve çekilişlere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.
Özellikle gençlerin yoğun bir şekilde kullandığı mecralarda faaliyet gösteren dolandırıcılar, sahte reklamlarla, çekilişlerle ve kolay yoldan para kazanma fırsatı sunan 'uzman' sayfalarıyla, kullanıcıları dolandırmaya çalışıyor.
"GOOGLE'DAN ARIYORUM"
Dijital pazarlama uzmanları, dolandırıcıların her türlü yola başvurduğunu kaydederek, kullanıcıları, kendilerine ‘Google veya Facebook’tan arıyoruz’ şeklinde gelen aramalara itibar etmemeleri gerektiği konusunda uyardı.
"İKİ ADIMLI DOĞRULAMA" ÖNERİSİ
Dijital fotoğraf paylaşımı uygulamalarında yaşanan hesap hırsızlıklarının son dönemde artması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olmuştu. Uzmanlar bu tarz olaylara ilişkin önlem olarak "İki adımlı doğrulama" yöntemlerinin kullanılmasını öneriyor.
Video Haberler
- 'Müzik bir ruhtur, dimi enişte?'
- Kılıçdaroğlu, Şenyaşar ailesini ziyaret etti
- Akar devreye girdi: Katar'da ilginç anlar
- 'Benim ülkemde çocuk maması kilit altına alınmışken...'
- Meclis'te gergin anlar
- Soylu’ya SBK sorusu Meclis’i karıştırdı
- 'Sokaklarda kalıyorum, olumlu dönüş gelmiyor'
- İzmir'de hortum çıktı, çatılar uçtu
- Katar Emiri elini uzattı, AKP'li vekil sıkmadı
- Sedat Peker gözaltında mı?
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücrette 'teklif' tartışması
- Özel'den Soylu'ya çok sert tepki
- Rıdvan Dilmen kime oy vereceğini açıkladı
- Soylu, Özgür Özel'in üzerine yürüdü
- Irak duyurdu: Uluslararası koalisyon güçleri çekildi
- AKP ilk kez ikinci parti!
- Süleyman Soylu'ya çok sert kara para tepkisi
- Görevden alınan Melih Gökçek, Özgür Özel'i hedef aldı
- Metropoll'ün beklenen anketi açıklandı
- Nebati'nin mağazalarında neler oluyor?