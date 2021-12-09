Uzmanlardan kritik uyarı: Sahte reklamlara dikkat!

09 Aralık 2021 Perşembe, 18:01

İnternet dolandırıcıları her geçen gün yeni yöntemler icat ederek, sosyal medya kullanıcısı yurttaşları hedefe almaya devam ediyor. Dijital pazarlama alanlarına da nüfuz eden dolandırıcılar, sosyal medya kullanıcılarını, sahte reklamlarla tuzağına düşürmeye çalışıyor. Uzmanlar, sosyal medya kullanıcılarını reklamlara ve çekilişlere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Özellikle gençlerin yoğun bir şekilde kullandığı mecralarda faaliyet gösteren dolandırıcılar, sahte reklamlarla, çekilişlerle ve kolay yoldan para kazanma fırsatı sunan 'uzman' sayfalarıyla, kullanıcıları dolandırmaya çalışıyor.

"GOOGLE'DAN ARIYORUM"

Dijital pazarlama uzmanları, dolandırıcıların her türlü yola başvurduğunu kaydederek, kullanıcıları, kendilerine ‘Google veya Facebook’tan arıyoruz’ şeklinde gelen aramalara itibar etmemeleri gerektiği konusunda uyardı.

"İKİ ADIMLI DOĞRULAMA" ÖNERİSİ

Dijital fotoğraf paylaşımı uygulamalarında yaşanan hesap hırsızlıklarının son dönemde artması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olmuştu. Uzmanlar bu tarz olaylara ilişkin önlem olarak "İki adımlı doğrulama" yöntemlerinin kullanılmasını öneriyor.