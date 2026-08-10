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Valve, Steam Machine ve Controller alan kişilerin verilerinin sızdığını açıkladı

Valve, Steam Machine ve Controller alan kişilerin verilerinin sızdığını açıkladı

10.08.2026 20:48:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Valve, Steam Machine ve Controller alan kişilerin verilerinin sızdığını açıkladı

Valve, kısa bir süre önce yeni cihazını ve kontrolcüsünü tanıtmıştı. Yapılan açıklama ile uğradığı siber saldırıyı duyuran şirket, kullanıcı verilerinin sızdırıldığını aktardı.
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Oyun dünyasının en bilinen platformlarından Steam'ın ana şirketi Valve'dan siber saldırı açıklaması geldi. Şirketin lojistik ortağı olan CEVA Logistics'in uğradığı saldırı Valve'ı da etkiledi. Hem Steam Machine hem de Steam Controller satın alan kişilerin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı belirtildi.

Şirket, Avrupa merkezli olarak satın alınan ürünleri sipariş eden kişilere bilgilendirme e-postası gönderdi. 

Burada teslimatk süreçlerinde kullanılan hassas müşteri verilerinin yetkisiz kişilerin eline geçtiği belirtildi. Bu da kişilerin isimleri, genel olarak kişisel bilgileri ve adreslerinin açığa çıktığı anlamına geliyor. Öte yandan şirket, yetkisiz kişilerin finansal verilere ya da hesap güvenlik bilgilerine erişemediğini de aktardı.

İlgili Konular: #Steam #Valve #Steam Machine

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