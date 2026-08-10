Valve, Steam Machine ve Controller alan kişilerin verilerinin sızdığını açıkladı

Oyun dünyasının en bilinen platformlarından Steam'ın ana şirketi Valve'dan siber saldırı açıklaması geldi. Şirketin lojistik ortağı olan CEVA Logistics'in uğradığı saldırı Valve'ı da etkiledi. Hem Steam Machine hem de Steam Controller satın alan kişilerin kişisel bilgilerinin sızdırıldığı belirtildi.

Şirket, Avrupa merkezli olarak satın alınan ürünleri sipariş eden kişilere bilgilendirme e-postası gönderdi.

Burada teslimatk süreçlerinde kullanılan hassas müşteri verilerinin yetkisiz kişilerin eline geçtiği belirtildi. Bu da kişilerin isimleri, genel olarak kişisel bilgileri ve adreslerinin açığa çıktığı anlamına geliyor. Öte yandan şirket, yetkisiz kişilerin finansal verilere ya da hesap güvenlik bilgilerine erişemediğini de aktardı.