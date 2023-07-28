Vestel siber saldırıya uğradı: 7560 kişi etkilendi

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:20

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:20

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından 'Vestel' için veri ihlal bildirimi geçildi. Açıklanan bilgilere göre Vestel çalışanlarının "T.C. Kimlik Numaraları, Ad, Soyad, E-Posta ve Telefon Numaraları" saldırganlar tarafından ele geçirildi.

Siber saldırganlar Vestel'in hediye ve promosyonlar için hizmet aldığı Mivento Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'ne saldırdı. Bu saldırının sonucunda ise Vestel çalışanları da etkilendi.

KVKK tarafından açıklanan veri ihlali bildirimi ise şöyle:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Vestel Ticaret A.Ş. tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

İhlalin veri sorumlusunun bayi çalışanları için hediye/promosyon uygulamalarının yönetildiği bir alt yapı hizmetinin sağlanması konusunda hizmet satın aldığı Mivento Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketine ait bir sunucuya siber saldırı olması şeklinde gerçekleştiği,

İhlalin 24.05.2023 tarihinde başladığı ve ihlalden Mivento Bilişim Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 12.07.2023 tarihinde gönderilen bildirim ile haberdar olunduğu,

İhlalden çalışanlara ait “TCKN, ad, soyadı, e-posta ve telefon numarası” verilerinin etkilendiği,

İhlalden etkilenen kişi sayısının 7560 ve kayıt sayısının 30183 olduğu,

İlgili kişilerin [email protected] adresinden bilgi talep edebileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 27.07.2023 tarih ve 2023/1297 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.