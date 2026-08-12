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Vietnam, 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor

Vietnam, 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor

12.08.2026 20:55:00
Güncellenme:
AA
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Vietnam, 10 bin yapay zeka uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor

Vietnam hükümeti, yapay zeka alanındaki insan kaynağını güçlendirmek amacıyla 2030'a kadar bu alanda en az 10 bin nitelikli uzman yetiştirmeyi planladığını bildirdi.
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Vietnam News gazetesinin haberine göre, Başbakan Yardımcısı Le Tien Chau, 2030'a kadar uygulanması planlanan "Ulusal Yapay Zeka İnsan Kaynaklarını Geliştirme Programı"na onay verdi.

Ülkenin yapay zeka alanındaki insan kaynağını ve dijital dönüşümünü güçlendirmek amacıyla başlatılan program kapsamında, yapay zeka sistemleri geliştirebilecek ve yönetebilecek araştırmacı, mühendis ve uzmanlardan oluşan en az 10 bin nitelikli elemanın yetiştirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca bazı öncelikli sektörlerde yapay zekayı kullanabilecek lisans ve üzeri eğitim düzeyine sahip en az 50 bin kişiye eğitim verilmesi ve mevcut becerilerinin de geliştirilmesi planlanıyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka

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