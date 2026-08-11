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Vietnamlı uzay şirketi, uyduların yörüngeye fırlatılması için SpaceX ile anlaştı

Vietnamlı uzay şirketi, uyduların yörüngeye fırlatılması için SpaceX ile anlaştı

11.08.2026 19:24:00
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Vietnamlı uzay şirketi, uyduların yörüngeye fırlatılması için SpaceX ile anlaştı

Vietnamlı özel havacılık ve uzay şirketi VinSpace, geliştirdiği uyduları 2027'de yörüngeye göndermek için ABD merkezli uzay şirketi SpaceX ile anlaştı.
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Vietnam basınındaki haberlere göre, VinSpace'den yapılan açıklamada, SpaceX ile anlaşma imzaladıkları belirtildi.

SpaceX'in 2027'de düzenleyeceği ortak fırlatma görevi kapsamında Vietnamlı şirketin uydularını yörüngeye taşıyacağı kaydedilen açıklamada, uyduların araştırma, geliştirme, üretim ve yörüngede işletilmesi dahil tüm süreçlerini VinSpace'in yöneteceği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu anlaşmanın VinSpace'in yerel mühendislik ekibinin ülkede geliştirilen uydu modüllerini gerçek yörünge koşullarında test etmesine imkan sağlayacağı ifade edildi.

VinSpace Üst Yöneticisi (CEO) Vu Thu da yaptığı açıklamada, SpaceX ile yapılan anlaşmanın Vietnam'ın uzay ekosisteminin geliştirilmesine ve ülkenin küresel uzay ekonomisindeki konumunun güçlendirilmesine yönelik uzun vadeli stratejilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

İlgili Konular: #uzay #spacex

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