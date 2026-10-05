WhatApp uygulamasını güncellemeyenler artık giriş yapamayacak

Akıllı telefonların güncelleme aldıkları süreler artarken, çalıştırılan uygulamaların da bu güncelleme döngüsünde yer alması bekleniyor. Yeni yapılan değişiklikle artık WhatsApp güncel olmayan yazılımlara sahip cihazlarda çalışmayacak. Eğer telefonunuzu bilinçli biri şekilde güncellemiyorsanız, güncellemeyi yapmadan WhatsApp'ı kullanamayacaksınız. Telefonunuz yeni güncellemeleri artık desteklemiyorsa da uygulamayı kullanmak için güncel bir telefona geçmeniz gerekecek.

WhatsApp, eski iOS veya Android sürümlerini kullanan kullanıcılara cihazlarını ve hesaplarını güncellemeleri ve korumaları için yeni bir uyarı sunmaya başladı. Kullanıcılar uygulamaya giriş yapmak için tıkladıklarında, WhatsApp onlardan tekrar giriş yapabilmek için işletim sistemlerini güncellemelerini isteyecek. Bu güncelleme, hangi WhatsApp sürümünü kullandıklarına bakılmaksızın, Android ve iOS'taki belirli kullanıcılar için geçerli olacak.

Telefonunu güncellemeyi unutanlar için de WhatsApp, kullanıcılardan cihaz ayarlarına gidip güncellemeyi yapmasını isteyecek. Güncelleme yapıldıktan sonra da WhatsApp'a tekrar giriş yapılabilecek.

Aktarıldığına göre bu işlemi atlamanın henüz bir yolu yok. Kullanıcılar en son güncellemeleri yapmadıkça uygulamaya giriş yapamayacak.