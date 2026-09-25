WhatsApp'dan 'mesaj başına ücret' kararı: Tarih belli oldu

Meta bünyesindeki WhatsApp’ın yeni düzenlemesi, Kazakistan’da WhatsApp Business Platformu’nu (API) kullanan orta ve büyük ölçekli şirketleri kapsayacak.

Şirketler; otomatik mesajlar, toplu bildirimler ve sohbet botları üzerinden gerçekleştirdikleri iletişim kapsamında her ay 1.000 mesaja kadar ücretsiz kullanım hakkına sahip olacak.

Bu kotanın aşılması halinde ise gönderilen her ek mesaj için yaklaşık 0,018 dolar, yani yaklaşık 0,88 TL ücret ödenecek.

BİREYSEL KULLANICILAR KAPSAM DIŞI

Yeni ücretlendirme, WhatsApp’ı kişisel amaçlarla kullanan bireysel kullanıcıları kapsamayacak. Küçük işletmelerin de düzenlemeden etkilenmeyeceği belirtildi.

Uygulamanın 1 Ekim’de yürürlüğe girmesiyle ücretlendirme, özellikle yüksek hacimli otomatik mesaj ve bildirim gönderen şirketlerin WhatsApp üzerinden yürüttüğü iletişim faaliyetlerini etkileyecek.

TÜRKİYE’DE DE UYGULANIYOR

WhatsApp’ın işletmelere yönelik mesaj ücretlendirmesi yalnızca Kazakistan’da uygulanmıyor. Meta, farklı ülkelerde WhatsApp Business Platformu üzerinden hizmet veren şirketlerden gönderilen mesajların kategorisine göre ücret alıyor.

Türkiye’de de WhatsApp Business Platformu’nu sistemlerine entegre eden orta ve büyük ölçekli şirketler; pazarlama, doğrulama ve müşteri hizmetleri amacıyla gönderdikleri mesajlar için belirlenen kategoriye göre ücret ödüyor.