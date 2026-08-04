WhatsApp'ta hesap krizi; milyonlarca kişinin hesabı inceleme altına alındı

Meta'nın en popüler uygulamalarından biri olan WhatsApp, kısa bir süre önce dolandırıcılık ve sahtecilik yapan kullanıcıları engellemek adına milyonlarca hesabı incelemeye aldı. Bu kapsamda kişisel kullanım ya da işletme hesapları bile kapatıldı. Buna tepki gösteren bazı kullanıcılar sosyal medya hesaplarından ve forumlardan yaşadıkları sorunu aktardılar.

Hangi ülkeleri ve toplamda kaç milyon kişiyi etkilediği bilinmeyen bu hesap kapatma sorununun Türkiye'de de bazı kullanıcıları etkilediği aktarıldı.

Kişiler, ''Bu hesap WhatsApp'ı kullanamaz, hesabınızda bazı hareketler Hizmet Koşullarımıza uymamış olabilir. Yönlendirmeye bakın, tüm sohbetler ve yeni mesajlar dahil olmak üzere hesabınıza tekrar erişebilmek için bir gözden geçirme talep edebilirsiniz. Çoğu gözden geçirme işlemi 24 saat içinde tamamlanır.'' mesajıyla karşılaştılar.

Burada kullanıcıların eleştirdiği şey ise hangi kuralları ihlal ettiklerinin açıklanmaması oldu.

Meta ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: