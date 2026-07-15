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WhatsApp, tek tuşla sohbete girmeden ses kaydı gönderme imkanı üzerinde çalışıyor

WhatsApp, tek tuşla sohbete girmeden ses kaydı gönderme imkanı üzerinde çalışıyor

15.07.2026 22:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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WhatsApp, tek tuşla sohbete girmeden ses kaydı gönderme imkanı üzerinde çalışıyor

WhatsApp için yeni beta sürümünde keşfedilen imkana göre kullanıcılar sesli mesaj göndermek için ana ekrana eklenen widget'ı kullanabilecek.
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Ortaya çıkan beta sürümünde test edildiğine göre WhatsApp'ın ana ekran üzerine eklenen widget'ı ile direkt ses kaydına başlanabileceği ve bunu da ayrı ayrı farklı konuşmalara gönderilebilecek.

Burada kapsamlı bir kayıt arayüzü sunulması amaçlanıyor. 

Test aşamasında yer alan özellik, standart bir boyutla geliyor ancak kullanıcılar isterlerse ana ekrana ekledikten sonra bu widget'ı yeniden boyutlandırabiliyor. 

Ses kaydını widget üzerinden yapmak için tıklandığında kayıt ekranı açılıyor ve uygulamada sohbet ekranına girmeden sesli mesaj kaydedilebiliyor.

İlgili Konular: #whatsapp

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