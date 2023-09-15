WhatsApp'a reklam gelecek iddiası hakkında açıklama yapıldı

Yayınlanma: 15.09.2023 - 10:54

Güncelleme: 15.09.2023 - 10:55

Sosyal medya devi Meta, Financial Times'ın WhatsApp'a reklam getirme ihtimali hakkında yayımladığı rapora itiraz etti. Daha önce bu rapor, Meta'nın WhatsApp ana ekranında kişilerle yapılan konuşmaların listesinde reklam gösterme fikrini değerlendirdiğini iddia etmişti. Ancak WhatsApp, bu konuda herhangi bir test veya plan olmadığını açıkladı.

Meta'nın gelir kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla WhatsApp'a reklam getireceği uzun zamandır spekülasyon konusuydu. Şirket, daha önce Instagram gibi platformlarda reklamcılık konusunda daha fazla adım atmıştı.

Ancak Meta, WhatsApp uygulamasında reklamlar yerine, WhatsApp Business üzerinden gelir elde etmeye çalışıyor. WhatsApp Business, aylık 200 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yılın 3. çeyreğinde "WhatsApp'a tıklama" reklamlarının yıllık yüzde 80 büyüme ile 1,5 milyar dolarlık yıllık gelir oranına ulaştığını açıklamıştı.

Son on yılda WhatsApp, reklam göstermeyi birkaç kez düşündü, ancak bu planlar her zaman rafa kaldırıldı. Kullanıcılar bu konuda oldukça hassas davranarak büyük tepkiler gösteriyor. Meta'da WhatsApp reklamları konusunda hassas davranıyor.