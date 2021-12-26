WhatsApp'tan sesli aramalar için yeni arayüz
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sesli aramalar için yeni bir arayüz için çalışmalara başladı.
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın göze hitap edecek bir yenilik için kollarını sıvadığı ortaya çıktı. Elde edilen bilgilere göre Meta çatısı altındaki WhatsApp, şimdi sesli aramalar için yeni bir arayüz üzerinde çalışıyor.
WhatsApp, Android, iOS, Web ve masaüstü kullanıcılarına yeni özellikler sunma konusunda çalışmalarını sürdürüyor. WhatsApp'ın geliştirme aşamasında olan birçok özelliğini ise daha önce çeşitli haberlerde gündeme getirmiştik. Şimdi ise WhatsApp'ın geliştirme aşamasında olan yeni bir özelliği, aslında yeniliği ortaya çıktı. Görünüşe göre bu yenilik, WhatsApp'tan sesli arama yapanları yakından ilgilendiriyor.
BÜYÜK DEĞİŞİKLİK
WABetaInfo'nun aktardığına göre, WhatsApp artık sesli arama yaptığınızda karşınıza çıkacak yeniden tasarlanmış bir arayüz üzerinde çalışıyor. Böylece WhatsApp sesli arama arayüzünü daha kompakt ve modern bir tasarıma kavuşturacak. Özellikle sesli grup aramaları yaparken yeni arayüz göze hoş görünecek.
WHATSAPP SESLİ ARAMA ARAYÜZÜ
Yukarıdaki ekran görüntüsünde ise WhatsApp'ın sesli arama arayüzünün öncesi (solda) ve yeniden tasarlanan hali mevcut.
WhatsApp'ın yeni sesli arama arayüzü henüz kararlı olarak kullanıcılara sunulmuş değil. Bazı WhatsApp beta kullanıcıları bu arayüzü deneyimleyebiliyorlar.
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