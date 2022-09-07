WhatsApp’tan yeni grup özelliği geldi! Yetkiler arttı

07 Eylül 2022 Çarşamba, 08:06

Popüler mesajlaşma uygulamasının yeni özelliğine göre yönetici olan kişiler artık başka grup üyelerinin attıkları mesajların kontrolünü de sağlayabilecek. İsterse de silebilecek. Daha önce iki saat olan zaman kısıtlaması da bu noktada ortadan kaldırılmış olarak 2 gün önceki mesajların silinmesine dahi olanak sağlanacak.

Geri al butonu ve WhatsApp anketleri yolda

Öte yandan WhatsApp’ın daha önce de silinen mesajlara yönelik hamlesi de beta testlerinde ortaya çıkmıştı. Bu özelliğe göre bir mesajı sildikten sonra ekranın alt tarafında çıkan bildirimin hemen sağ tarafında ‘geri al’ butonu eklenecek.





WhatsApp "WhatsApp Anketleri" adlı yeni bir özellik üzerinde de çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir anket daveti aldıktan sonra yeni özellikler, ürünler ve daha fazlası hakkında geri bildirimde bulunabilecekler.