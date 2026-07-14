X'in algoritması güncellendi

X platformunda yeni bir güncelleme yapıldı. Yapılan güncellemeyle takip edilen kişilerin yanıtları üst sıralarda yer almaya başladı. Karşılıklı birbirini takip eden hesapların yorumlarını birbiri için daha görünür hale getiren bu değişiklik yapılan paylaşımlarla daha fazla etkileşime girilmesini amaçlıyor.

Platform daha önce benzer ilgi alanlarına sahip kullanıcılara ulaşmak adına Communities adlı bir özellik sunuyordu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar ilgi duyduklarına konulara ya da topluluklara ait paylaşımları takip edebiliyorlardı.

Özellik, az kişi tarafından kullanılmasının yanında kötü niyetli ve dolandırıcı kişiler tarafından kullanıldığı fark edilince kısa süre içinde kapatıldı.