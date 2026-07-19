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Xbox'ta Game Pass sisteminden hoşlanmayan isimler var

Xbox'ta Game Pass sisteminden hoşlanmayan isimler var

19.07.2026 21:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xbox'ta Game Pass sisteminden hoşlanmayan isimler var

Microsoft'un Xbox Game Passe sistemi yüzlerce oyunu ücretsiz olarak tek bir abonelik ile oyunseverlere sunuyor.
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Xbox Game Pass kullanıcıları her ay ücretsiz ve bazen de yeni çıkmış oyunlara tek bir abonelik üzerinden ulaşıyor. Bu sistemin oyuncular tarafından sevildiği biliniyor ancak Xbox bünyesindeki oyun stüdyolarının yönetimlerinde yer alan kişiler bu sistemden çok hoşlanmıyormuş. 

Jason Schreier katıldığı bir programda Game Pass servisine yönelik açıklamalarda bulundu.

Direkt Xbox bünyesinde bulunan bazı oyun stüdyolarının yönetimlerindeki kişiler Game Pass sisteminden hoşlanmıyormuş çünkü bu hizmetin kendi oyunlarının değerini düşürdüğüne inanıyorlarmış.

Hatta bu sistemin genel olarak tüm oyunlara yönelik değer algısını zedelediğini düşünenler de varmış. 

Schreier bunun dışında Xbox'ın yeni gelen bazı oyunların ilk günden Game Pass'e eklenmesi politikasından uzaklaşacağını iddia etmişti. 

Platformun 2023 yılından bu yana 30 milyon civarında abonesi bulunuyor ve söylenene göre istenildiği oranda kullanıcı kazanamıyor.

İlgili Konular: #microsoft #Xbox Game Pass #Game Pass

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