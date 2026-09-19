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Xbox'ta iki günlüğüne ücretsiz olan oyunlar açıklandı

Xbox'ta iki günlüğüne ücretsiz olan oyunlar açıklandı

19.09.2026 07:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xbox'ta iki günlüğüne ücretsiz olan oyunlar açıklandı

Xbox Free Play Days kapsamında hafta sonu boyunca iki oyun ücretsiz olarak veriliyor.
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Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta iki oyun ücretsiz olarak denenebiliyor. Microsoft'un oyunseverler için sunduğu bu kampanya, oyunların belirli süreliğine oynanmasına imkan sunuyor.

Xbox'ın ücretsiz oyun günlerindeki oyunları iki kategoriye ayrılıyor: Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz veya her kullanıcı için ücretsiz. Bu hafta Xbox oyunlarından biri herkes için ücretsizken, diğeri Xbox Game Pass aboneliği gerektiriyor.

Hell Let Loose: Vietnam oyunu için Game Pass gerekliyken, Sea of Thieves: 2026 Edition için Game Pass gerekli değil. 

İlgili Konular: #Xbox #Xbox Free Play Days

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