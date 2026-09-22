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Xbox, yüzlerce çalışanı kapsayan büyük bir işten çıkarma yapabilir

Xbox, yüzlerce çalışanı kapsayan büyük bir işten çıkarma yapabilir

22.09.2026 19:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Xbox, yüzlerce çalışanı kapsayan büyük bir işten çıkarma yapabilir

Oyun sektöründe yaşanan işten çıkarmalar devasa bir hacme sahip Microsoft'un da gündeminde.
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Xbox tarafında yüzlerce kişinin işten çıkartılacağı tekrar gündeme geldi. The Information tarafından verilen habere göre sadece işten çıkarmalar değil, bazı stüdyoların da tek çatı altında toplanacağı belirtildi. Daha önce 1.600'den fazla kişinin işten çıkarılmasının ardından ikinci dalga olarak anılıyor. 

Bunun yanında bazı küçük stüdyoların daha büyük şirketlerin bünyesine geçerek projelerini ve çalışanlarını devralacağı aktarıldı. Halo'nun geliştirme sürecinin Activision çatısı altında devam edebileceği öne sürüldü.

The Information'ın aktardığına göre, "yapılan planlar hakkında bilgi sahibi biri", önümüzdeki hafta yüzlerce çalışanın işten çıkarılacağını ve birkaç oyun stüdyosunun birleştirileceğini veya tek çatı altında toplanacağı belirtilmiş.

Yapılan açıklamaların ardından bazı iddialar da bulunuyor. Ortaya atılan iddialardan biri de Activision'ın Call of Duty stüdyolarını birleştireceği ve böylece faaliyet alanlarının küçüleceği yönünde.

İlgili Konular: #microsoft #Xbox

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