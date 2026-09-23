Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerini tanıttı

Xiaomi, Leica ile kurduğu ortaklığın sürmesiyle yüksek kalitedeki kameralarını Xiaomi 18 Pro modellerine eklerken, çok daha büyük bir batarya ile karşımıza çıkıyor. Her iki modelin arkasında üç kamera yer alıyor. 200 MP, 50 MP ve 200 MP olmak üzere üç kamerada sunulan kayıpsız yakınlaştırma imkanları da dikkat çekiyor.

iPhone 18 Pro Max, 6.9 inç ekranın yanında 2624 x 1208, Xiaomi Privacy Display, 1-120Hz 4000 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0, Xiaomi HyperRGB 2.0 LTPO ve yeni nesil dinamik arka ekrana sahip. İşlemci tarafında Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yer alırken, bellek 12 GB ve 16 GB olmak üzere sunuluyor. Depolama ise en az 256 GB olurken, en fazla 1 TB.

Ön kamerada 50 MP tercih edilirken, 8.500 mAh bataryaya sahip. Telefonda 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunuluyor. Telefon, 235 gram ağırlığında ve başlangıç fiyatı 1.045 dolar olacak. Telefonun 16 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip versiyonu yaklaşık 1.492 dolar gibi bir fiyata sahip olacak.

iPhone 18 Pro, 6.4 inç, 2436 x 1220, Xiaomi Privacy Display, 1-120Hz 4000 nit, Xiaomi Shield Glass 3.0, Xiaomi HyperRGB 2.0 LTPO yeni nesil dinamik arka ekrana sahip. İşlemcisi Pro Max modelinde olduğu gibi Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 olarak tercih edilen telefonun ön kamerası da aynı şekilde 50 MP. Telefonun bataryası 7.000 mAh ve 100W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği veriliyor. Telefon, 203 gram ağırlığa sahip.

iPhone 18 Pro'nun ise başlangıç fiyatı 895 dolarken, en pahalı versiyonu 1.343 dolar olacak.