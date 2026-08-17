Xiaomi 18 serisine yönelik yeni bir iddia ortaya atıldı

Xiaomi farklı skalalarda çok model tanıtıyor olmasıyla öne çıkan bir şirket. Premium tarafta değil belki ama giriş seviyesi ve orta segmentte varlığını hissettiren Xiaomi, yeni 18 serisinde 'ultra' modeline veda etmeye hazırlanıyor.

Yeni ortaya çıkan bir rapora göre, yakında çıkacak Xiaomi 18 serisinde ultra modeli yer almayacak. Bu bilgi, X'te hesabı bulunan ve sızıntı kaynağı Karkiteky Singh'den geliyor. Ona göre, Xiaomi bir sonraki amiral gemisi serisi için ultra modelini iptal etmeye karar verdi.

Sonuç olarak, dört modelden oluşan bir seri yerine üç amiral gemisi model ile karşılaşacağız.

Şirketin bu stratejik hamlesinin ardında DRAM ve NAND fiyatlarındaki artış gizleniyor.

Artan DRAM ve NAND fiyatları, Xiaomi'nin amiral gemisi modellerinin sayısını azaltma kararını etkilemiş olabilir ancak yine de ultra serisi, 2027 sonlarında veya 2028 başlarında Xiaomi 19 Ultra ile geri dönebilir de deniyor.

Gelecek yıllardaki modelinde 200MP dörtlü kamera sisteminin ve daha gelişmiş kamera özelliklerini getirilmesi bekleniyor. Oppo ve Vivo'nun da yaklaşan ultra model telefonlarını Çin'e özel olarak tanıtması bekleniyor. Bu beklentiler resmi bilgilere dayanmıyor ve sektörde güvenilir kaynakların sızdırdığı bu bilgiler ilerleyen dönemde değişebilir.