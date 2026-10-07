Yandex Maps için yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş rota özelliği

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sürücülerin tercihleri, alışkanlıkları, yolculuk mesafesi ve trafik gibi faktörlerin analiz edilmesiyle "hızlı", "basit", "bilinen", "kısa" veya "trafiksiz" gibi 10'dan fazla rota türü öneriliyor.

Her iki hizmet de kullanıcıların seyahat geçmişini ve olası rota seçeneklerini analiz ederek "en hızlı", "en basit" veya "en iyi bildikleri" rotayı seçmelerine imkan sağlıyor.

Böylece yeni sürücüler daha az karmaşık rotaları tercih edebilirken, deneyimli sürücüler de bildikleri yolları kullanarak varış noktalarına ulaşabiliyor.

Kişiselleştirilmiş rotaların yapay zeka ile desteklendiği Yandex Maps ve Navi'de makine öğrenimi modeli, rota sistemi tarafından oluşturulan seçeneklerin yanı sıra sürücülerin yolculuk sırasında hizmetleri kullanımına ilişkin verileri de analiz ediyor.

Bu kapsamda, sürücülerin önerilen rotadan ne sıklıkta saptığı, hangi rota seçeneklerini daha fazla tercih ettiği ve genellikle ne kadar mesafe katettiği gibi veriler değerlendiriliyor.

Yol seçenekleri ve yolculuk koşullarına göre 10'dan fazla farklı rota türü sunabilen Yandex Maps ve Navi, standart rotanın çok sayıda karmaşık kavşak ve U dönüşü içermesi durumunda yeni sürücülere daha basit bir rota önerebiliyor.

Ev ile iş arasındaki düzenli yolculuklarda bilinen rota sunulabilirken, şehrin bir ucundan diğerine yapılan yolculuklarda merkezden veya dolambaçlı seçenekler gösterilebiliyor.

Varış noktasına en kısa sürede ulaşmak isteyen kullanıcılar ise yolculuk süresini en aza indiren hızlı rotayı tercih edebiliyor.

Kısa rota mümkün olan en kısa mesafeyi sunarken, trafik yoğunluğunun daha az olduğu yollarda sürüş imkanı bulunması durumunda trafiksiz rota da seçenekler arasında yer alıyor.

Sürücüler, Apple CarPlay veya Android Auto üzerinden Yandex Maps ve Navi'ye bağlandıklarında rota seçeneklerine araçlarının ekranından da ulaşabiliyor.