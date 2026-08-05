Yandex Türkiye'den harita uygulamalarına yapay zeka entegrasyonu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkçe ve İngilizce dillerinde sunulan yapay zeka sohbet özelliği, kullanıcıların nereye gideceğine, ne yapacağına ve bulundukları şehirde günlerini nasıl planlayacağına ilişkin destek sağlıyor. Yeni özellik, akşam yemeği için restoran seçmekten yeni bir semtte ya da seyahat sırasında günü planlamaya kadar uzanan ihtiyaçlara çözüm üretiyor.

Yandex AI entegrasyonu, sistemin konum odaklı yeteneklerini doğrudan harita deneyimine yansıtıyor. Teknolojiler, kullanıcının talebini harita arama sonuçları, mekan açıklamaları ve kullanıcı değerlendirmeleriyle analiz ederek, günlük şehir planlamasına yönelik öneriler sunuyor. Bilmedikleri bir şehri keşfeden turistler, mekan isimlerini bilmeden bulundukları bölgeye uygun öneriler alabiliyor.

Yandex Türkiye verilerine göre, kullanıcıların konum odaklı yapay zeka asistanına yönelttiği talepler, yapay zekanın en yakın yeri bulması, belirli bir bölgedeki ideal seçeneği belirlemesi, etkinlik ya da kriter doğrultusunda öneride bulunması veya çevrede neler bulunduğunu özetlemesi şeklinde 4 temel grupta toplanıyor. Keşif senaryoları, Türkiye'de uygulamada sık aranan yeme-içme, eğlence, turistik noktalar ve alışveriş alanlarını kapsıyor.

Yapay zeka sohbeti, genel talepleri somut önerilere dönüştürerek, tek yanıtta birden fazla mekan önerebiliyor. Kullanıcılar daha uygun fiyatlı seçenek, hareketli atmosfer, toplu taşımaya yakın konum veya ailelere uygun mekan bulunmasını talep edebiliyor. Özelliğe erişmek isteyen kullanıcılar, arama çubuğunun yanındaki yapay zeka simgesine dokunabiliyor ya da "Haritalara Sor" seçeneğine tıklayabiliyor. Uygulamalar karmaşık arama sorgularını algılayarak, kullanıcıya sohbetle destek de verebiliyor.

Açılan sohbet ekranı içerisinde ihtiyacı ayrıntılandırarak arama yapılacak bölgeyi netleştirmek, tercihleri değiştirmek ve zamanla ilgili kriterler eklemek mümkün oluyor. Beğenilen bir mekanın fotoğraflarını, değerlendirmelerini ve diğer ayrıntılarını görüntülemek için mekan kartı açılabiliyor, ardından tercih edilen ulaşım yöntemi seçilerek doğrudan uygulama üzerinden rota oluşturulabiliyor.