Yapay zeka kontrolden çıkarsa insanların yapması gerekenler: Çok geç olmadan yapılmalı!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 17:49

Güncelleme: 22.10.2023 - 21:52

Yapay Zeka (YZ), teknolojik gelişmelerin ötesinde dünya çapında birçok sektörü ve hayatın her yönünü dönüştürme potansiyeline sahiptir. Ancak bu güçlü teknolojinin düzenlenmesi, etik kullanılması ve insanlığa fayda sağlaması konusunda önemli zorluklar ve riskler de beraberinde getiriyor. Kötü niyetli aktörler tarafından kötüye kullanılmasını veya istismar edilmesini önlemek de bir o kadar önemlidir. Bu yüzden, YZ'nin geliştirilmesi ve uygulanmasında güvenlik ve hesap verebilirliği nasıl teşvik edebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor.

YZ'nin etik, güvenli ve insanlık için faydalı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için küresel politika yapıcıların işbirliği yapmaları gerekmektedir. Ancak bu işbirliği öncesinde, YZ'nin yetenekleri, sınırlamaları ve gelecekteki potansiyeli hakkında daha net bir anlayışa ihtiyaç vardır. Mevcut durumu ve olası etkileri hakkında güvenilir ve güncel verilere ihtiyaç vardır. Ayrıca, bu teknolojinin risklerini ve fırsatlarını bağımsız bir şekilde değerlendirebilecek bilgi ve rehberlik kaynaklarına ihtiyaç vardır.

ULUSLARARASI YZ GÜVENLİĞİ PANELİ

Bunun için, YZ güvenliği konusunda ilerleme kaydetmek için bir öneri ortaya atılmıştır: Uluslararası YZ Güvenliği Paneli (IPAIS). IPAIS, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nden (IPCC) esinlenerek oluşturulmuş bir yapay zeka güvenlik organıdır. IPCC, iklim değişikliği hakkında bilimsel değerlendirmeler sunarak politika yapıcılarına yol gösterir. Benzer şekilde, IPAIS, YZ'nin durumu, etkileri ve gelecekteki yörüngesini değerlendirecek ve politika yapıcılarını bilgilendirecektir.

IPAIS, kendi araştırmalarını yapmayacak, ancak çeşitli kaynaklardan gelen mevcut analizleri toplayacak ve inceleyecektir. Bu, farklı disiplinlerden, sektörlerden ve bölgelerden gelen uzmanların katkıda bulunacağı bir inceleme yapısı olacaktır. IPAIS, YZ sistemlerinin performansını izleyecek, standartları belirleyecek ve etik ilkeleri teşvik edecektir. Farklı YZ modelleri, teknik özellikleri, etik etkileri ve sosyal sonuçları hakkında değerlendirmeler sunacaktır.

Ayrıca, IPAIS, bu teknolojinin geliştirilmesini ve uygulanmasını şeffaf hale getirmek için çalışacaktır. YZ alanındaki en ileri çalışmaların çoğunun işletmeler tarafından üstlenildiği göz önüne alındığında, şirketlerden gelen verilerin şeffaflığını sağlama ihtiyacı önemlidir. IPAIS, raporlama ve paylaşım konularında beklentiler ve standartlar oluşturarak bu konuda yardımcı olacaktır.

Yazarlar, YZ'nin güvenli ve etik bir şekilde ilerlemesinin bilgi, uzmanlık ve tarafsızlıkla destekleneceğine inanmaktadır. Bu, uluslararası işbirliğinin ve bilimsel bir fikir birliğinin geliştirilmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Birleşik Krallık'ın YZ güvenliği zirvesine ev sahipliği yapma planları, bu önerinin somut bir adım olarak uygulanmasına bir fırsat sunmaktadır.

YZ, birçok alanda büyük potansiyele sahiptir, ancak doğru şekilde yönetilmesi ve denetlenmesi önemlidir. IPAIS gibi uluslararası işbirliği inisiyatifleri, YZ'nin toplum için faydalı, etik ve güvenli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olabilir.