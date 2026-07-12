Yapay zeka özellikli akıllı saatlerin satışı yüzde 70 arttı

Küresel akıllı saat pazarı yapay zeka destekli özelliklerle genişlemeye devam ediyor. Teknoloji şirketleri akıllı saatlerini 'daha akıllı' hale getirdikçe kullanıcı tarafında karşılık bulmuş görünüyor. Counterpoint Research tarafından yeni yayınlanan verilere göre küresel sevkiyatlar 2026 yılının ilk çeyreğinde yüzde 70 oranında arttı.

Burada yapay zeka özelliklerinin saatlerde daha efektif hale gelmesi ve verdikleri sonuçların daha iyi hale gelmesi etkili oldu.

Akıllı saat yüzde 25'lik pazar payına ulaştı.

Kullanıcıların akıllı saatlere olan ilgisinin artmasında etkili olan etmenler ise bu cihazların adım sayısı, kalp atış hızı ya da uyku takibi gibi klasik özelliklerin yanı sıra artık daha kullanışlı ve ayrıntılı sağlık ve spor verileri sunması uyku süresine yönelik bilgileri daha ayrıntılı dökümünü almak gibi gelişmiş özelliklerden kaynaklanıyor.

Burada Apple başı çekiyor. Bu yılın ilk çeyreğindeki sevkiyatların yüzde 90'ı Apple Watch'lardan oluşuyor.

Edge AI akıllı saatler, makine öğrenimi çıkarımını kısmen veya tamamen cihaz üzerinde çalıştıran özel bir sinirsel motor veya NPU'ya sahip giyilebilir cihazlar olarak tanımlanıyor. Sağlık ve spor tarafında ayrıntılı yapay zeka destekli veriler sunuluyor. Saatler topladıkları biyolojik sinyalleri buluta aktarmak yerine, kalp atış hızı, uyku düzeni benzeri imkanları gerçek zamanlı olarak analiz edebiliyor ve atriyal fibrilasyon, uyku apnesi ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunlarını cihaz üzerinde tespit etmek için çıkarım yapabiliyor.

Apple Watch'larda 4 çekirdekli S9 çipini 2023 yılında tanıttı. Bu çip, Watch Ultra 2 ve Watch Series 9 ile hayatımıza girdi. Huawei ise akıllı saatleri için kendi geliştirdiği Kirin W80 çipini 2025 yılında tanıttı. 2026'da ise Qualcomm, Snapdragon Wear Elite çipini tanıttı.