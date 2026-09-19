Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yapay zekada "acil kapatma tuşu" çalışmaları için karar

Yapay zekada "acil kapatma tuşu" çalışmaları için karar

19.09.2026 07:14:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Yapay zekada

ABD'de California Valisi Gavin Newsom, yapay zeka sektöründe denetimin artırılmasını ve bu teknoloji için "acil kapatma tuşu" çalışmalarının hızlandırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

California Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Newsom, son dönemdeki risk teşkil eden yapay zeka vakaları üzerine harekete geçti.

Vali Newsom, yapay zeka teknolojisini geliştiren şirketlerin bağımsız şekilde denetlenmesini ve ürettikleri modeller için "acil kapatma tuşu" çalışmalarının hızlandırılmasını öngören kararnameye imza attı.

Kararname uyarınca eyaletin yapay zeka güvenliğine ilişkin yasalarını güçlendirmek için bir grup uzman, iki ay içinde bir araya gelerek kılavuz hazırlayacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Newsom, "Yapay zeka şirketlerinin yöneticileri düzenlemeler getirilmesi için yalvarırken federal hükümetin yapay zeka konusunda anlamlı bir denetim veya hesap verebilirlik mekanizması oluşturmadaki üst düzey başarısızlığı her Amerikalıyı endişelendirmelidir." ifadesini kullandı.

Risklerin, harekete geçmeyi erteleyemeyecek kadar yüksek olduğunu ifade eden Newsom, kapsamlı yapay zeka denetimi çalışmalarını "çok geç olmadan" hızlandıracaklarını kaydetti.

ABD'nin California eyaleti, yapay zeka sektörünün önde gelen firmalarına ev sahipliği yapıyor.

Anthropic CEO'sundan yapay zeka gelişimini yavaşlatma önerisi

Image

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, firmadaki araştırmacı Jacob Coxon'ın yapay zeka geliştirme sürecinin sorumlu yürütülmediği gerekçesiyle istifasının ardından internet sitesinde makale yayımlamıştı.

Amodei, yapay zeka teknolojisinin hızla gelişmesinin, sistemleri anlama ve kontrol etme kapasitesini zora sokabileceği uyarısında bulunarak, bu teknolojinin gelişiminin denetime daha fazla olanak sağlayacak şekilde yavaşlatılmasını önermişti.

Yapay zeka şirketlerinin bir araya gelerek güvenlik standartları belirlemesi gerektiğine dikkati çeken Amodei'ye, Elon Musk destek vermiş, OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman da öneriye katıldığını ve bağımsız değerlendirme konusunda aynı adımı atacağını kaydetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekaya ve veri merkezlerine karşı "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" öne sürerek, "bundan memnuniyet duyan tek tarafın Çin olduğunu" savunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun da "Korkuları körüklemek, cepheleşme ve acımasız rekabet, küresel yapay zeka yönetimine zarar vermekten başka işe yaramaz, bu da kimsenin menfaatine değildir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İlgili Konular: #Yapay zeka

İlgili Haberler

Anthropic, çalışmalarının önemli bir kısmının Claude odaklı olduğunu vurguladı
Anthropic, çalışmalarının önemli bir kısmının Claude odaklı olduğunu vurguladı Yapay zeka şirketi Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka modeli Claude'un şirketin araştırma geliştirme (AR-GE) çalışmalarının dörtte birinden fazlasını yürütmeye başladığı bildirildi.
Felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi
Felçli hastaların iletişim kurmasını sağlayan yeni bir sistem geliştirildi ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü (NIH), felçli hastaların konuşmalarını ve beden dillerini aynı anda iletebilecek yeni bir beyin-bilgisayar arayüz sistemi geliştirdiğini duyurdu.
OpenAI'daki güvenlik açığı, Claude ile keşfedildi
OpenAI'daki güvenlik açığı, Claude ile keşfedildi Yapay zeka şirketi OpenAI'ın kullandığı sistemde güvenlik açığını tespit eden bir siber güvenlik ekibinin, Anthropic'in Claude yazılımını kullanarak şirketin bazı dahili sistemlerine erişim sağladığı ortaya çıktı.