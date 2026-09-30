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Yapay zekayla taklit edilen sesler hukuki olarak korunabilecek

Yapay zekayla taklit edilen sesler hukuki olarak korunabilecek

30.09.2026 18:35:00
Güncellenme:
AA
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Yapay zekayla taklit edilen sesler hukuki olarak korunabilecek

Japonya'da mahkeme, yapay zeka kullanılarak taklit edilen insan seslerinin izinsiz ticari kullanıma karşı hukuken korunabileceğine hükmederek, ülkede bu alandaki ilk karara imza attı.
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Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo Bölge Mahkemesi, ünlü seslendirme sanatçısı Tsuda Kenjiro'nun, kendisininkine benzediğini öne sürdüğü yapay zeka üretimi sesle hazırlanan videoların sosyal medya platformu TikTok'tan kaldırılması talebine ilişkin davayı karara bağladı.

Sesin, kişinin ticari değer taşıyan kimlik unsurları kapsamında korunabileceğine hükmedilen kararda, "İnsan sesi de portre gibi kişinin karakterini simgeler." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan kararda, Tsuda'nın videoların kaldırılması yönündeki talebinin içeriklerin dava açıldıktan sonra silinmiş olması gerekçesiyle reddedildiği belirtildi.

Söz konusu karar, ülkede kişilerin seslerinin bu kapsamda hukuki korumaya tabi olduğuna hükmedilen ilk mahkeme kararı oldu.

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Kasım 2025'te açılan dava dosyasında, kimliği açıklanmayan bir TikTok kullanıcısının Temmuz 2024-Eylül 2025 döneminde Tsuda'nın sesine benzeyen bir sesle seslendirilen 188 video paylaştığı belirtilmişti.

Yapılan analizde, Tsuda'nın sesi ile yapay zeka tarafından üretilen ses arasında güçlü benzerlikler tespit edildiği ifade edilmiş, davacı taraf da bunun izleyicileri yanılttığını savunmuştu.

Videoları paylaşan kişinin, Tsuda'nın ses özelliklerini kullanarak ayda 500 bin ila 750 bin yen (yaklaşık 3 bin 200 ila 4 bin 800 dolar) gelir elde ettiği öne sürülmüştü.

TikTok ise videolarda "standart bir erkek sesi" kullanıldığını ve bunun Tsuda'nın sesiyle karıştırılmayacağını savunurken, videoları paylaşan kişi yapay zekanın arkadaşının sesi kullanılarak eğitildiğini ileri sürmüştü.

Tsuda, "Jujutsu Kaisen" adlı anime yapımındaki "Nanami Kento" karakterini seslendirmesiyle tanınıyor.

İlgili Konular: #Yapay zeka

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