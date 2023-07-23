Yavaşlayan bilgisayar nasıl hızlandırılır? 5 adımda bilgisayarı hızlandırmak için yapmanız gerekenler

Yayınlanma: 23.07.2023 - 13:10

Güncelleme: 23.07.2023 - 13:22

Windows bilgisaylarlar kullanım süreleri uzadıkça yavaşlayabiliyor. Bilgisayarınız eskisi gibi hızlı açılmıyor ve çalışmıyorsa bunu 5 adımda düzeltebilirsiniz.

Bilgisayarınızı hızlandırmak için yapmanız gereken 5 adım şöyle:

OTOMATİK BAŞLAYAN PROGRAMLARI KAPATIN

Genellikle bilgisayarınızı açtığınızda, otomatik olarak başlayan bazı programlar vardır. Bu programlara örnek olarak Spotify, Discord gibi uygulamalar verilebilir. Bu uygulamalar yüzünden bilgisayarınız daha geç açılıyor olabilir. Bu durumu düzeltmek için yapmanız gereken adımlar şöyle:

Görev Çubuğuna sağ tıklayın ve 'Görev Yöneticisi' seçeneğini seçin. Açılan pencerede bulunan 'Başlangıç' ??sekmesine tıklayın. Bu kısımda bilgisayarınızın ilk açıldığında otomatik olarak başlattığı programlar yer alacaktır. Bunların arasında bulunan Windows uygulamaları haricinde hepsine sağ tıklayın ve 'Devre Dışı Bırak' seçeneğini seçin.



WİNDOWS İPUÇLARINI DURDURMA

Windows bilgisayarınızı yavaşlatan bir diğer özellik ise 'İpuçları ve püf noktalar.' Bu özelliği devre dışı bırakmak için 'Başlat'a tıklayın. Arama yerine 'Ayarlar' yazın ve klavyeniden 'Enter' tuşuna basın. 'Sistem' sekmesine geçiş yapın ve sol bölümde yer alan 'Bildirimler ve İşlemler' seçeneğini seçin. Buradan 'İpuçlarını, püf noktalarını ve önerileri al' seçeneğini devre dışı bırakın.

DİSK TEMİZLEME

Bilgisayarınızı hızlandırmak için bir diğer yöntem ise depolama biriminizde bulunan gereksiz dosyaları silmek olacaktır. Bu dosyaları silmek için yine 'Başlat' bölümünden arama yerine 'Disk Temizleme' yazın. Daha sonra burada yer alan seçili verileri silmek için 'Tamam' seçeneğine basın. Kısa bir süre bekledikten sonra gereksiz verilerin hepsi silinecektir.

GEREKSİZ PROGRAMLARI KALDIRIN

Günümüzde birçok dizüstü bilgisayarlarda markaların kişilerin asla ihtiyaç duymayacağı uygulamalar yüklü olabiliyor. Bu uygulamalar arka planda çalıştığı için bilgisayarınızı yavaşlatıyor olabilir. Bunun önüne geçmek için 'Başlat' bölümünden 'Denetim Masası'nı aratarak giriş yapın. Daha sonra 'Programlar' bölümüne tıklayarak gereksiz gördüğünüz üçüncü parti uygulamaları kaldırabilirsiniz.

GÖRÜNÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRİN

Bilgisayarın masaüstünde bulunan dosyalar her açtığınızda tekrar yüklenmesi gerekiyor. Buda bilgisayarınızın geç açılmasına neden olabiliyor. Performansı arttırmak için ve bilgisayarınızın daha hızlı açılması için bütün masaütünde bulunan uygulamaları tek bir dosyada toplayın.



