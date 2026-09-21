Yeni Apple Watch'larda baş gösteren kronik sorun

Apple'ın yeni tanıttığı Watch Ultra 4 ve Watch Series 12 modellerinde bazı kullanıcılar sorunlar yaşadıklarını bildirmeye başladı. Bu kullanıcılar saatlerinin beklenmedik bir şekilde kendini yeniden başlattığını söylüyor. Sorunun saati sıfırlamalarına rağmen geçmediği de belirtiliyor.

Kullanıcıların son güncellemeyi yapmalarına rağmen aniden yeniden başlatma sorununun çözülmediği aktarıldı.

Sorunu yaşayanlar, zaman aşımı ve sistem çökme gibi hataların bildirimlerini aldılar.

Hem forumlarda hem de Apple'ın topluluk sayfasında soruna yönelik bildirimler bulunurken, resmi bir açıklama henüz yapılmadı.