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Yeni araştırma: En ölümcül beyin kanserinde zayıf nokta keşfedildi

Yeni araştırma: En ölümcül beyin kanserinde zayıf nokta keşfedildi

8.09.2026 19:09:00
Güncellenme:
DHA
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Yeni araştırma: En ölümcül beyin kanserinde zayıf nokta keşfedildi

ABD'de yürütülen yeni bir araştırma, en ölümcül ve dirençli beyin tümörlerinden glioblastomada kritik bir proteinin engellenmesiyle kanser hücrelerinin savunma mekanizmasının çökertildiğini gösterdi.
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Uluslararası bir çalışmada, kemoterapi ve radyasyona karşı yüksek direnç gösteren ölümcül beyin tümörü glioblastomanın savunma kalkanına yönelik önemli bir bulguya ulaşıldı.

Ohio Eyalet Üniversitesi Kanser Merkezi araştırmacıları, tümörün hayatta kalmasını sağlayan mekanizmaları inceleyerek kanser hücrelerini zayıflatan biyolojik bir hedef tespit etti.

Laboratuvar ve hayvan modellerinde yürütülen deneylerde, kanser hücrelerinin büyümesini ve tedaviden sonra toparlanmasını kontrol eden 'PP2A' adlı enzimi baskılayan 'SET' proteini incelendi. Araştırmacılar, bu proteinin bloke edilmesiyle tümör oluşumunun engellendiğini ve geride kalan kanser hücrelerinin radyasyon tedavisine karşı son derece savunmasız kaldığını saptadı.

‘RADYOTERAPİ VE KEMOTERAPİNİN ETKİSİNİ KATLAYABİLİR’

Araştırmanın yazarı ve radyasyon onkolojisi uzmanı Dr. Arnab Chakravarti konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Glioblastoma uyum sağlama ve hayatta kalma yeteneği nedeniyle tedavisi en zor kanserlerden biridir. Bulgularımız, ‘PP2A’ enziminin yeniden aktif hale getirilmesinin kanser hücrelerinin direnç mekanizmasını kırdığını gösteriyor. Bu adım, mevcut radyoterapi ve kemoterapinin hastalar üzerinde çok daha etkili olmasını sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, söz konusu yöntemin henüz klinik öncesi aşamada olduğunu ve insanlar üzerindeki güvenlik ile etkinlik testlerinin yapılacağını bildirdi. Araştırma ekibi, hedefe yönelik yeni ilaç kombinasyonlarının geliştirilmesiyle glioblastoma hastalarının hayatta kalma sürelerinin uzatılabileceğini kaydetti.

İlgili Konular: #Beyin Kanseri #glioblastom

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