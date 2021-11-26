Yeni bir elmas türü üretildi: 'Bildiklerimizden tamamen farklı'
Bilim insanları laboratuvar ortamında yeni bir elmas formu üretti. Doğal elmaslara benzer özelliklere sahip bu eşsiz yapı, sıcaklığa karşı da daha dayanıklı.
Uzmanlara göre elmaslarda ve diğer birçok malzemede iki ana moleküler yapı türü bulunuyor: Tüm atomların tekrar eden örüntüler oluşturduğu kristal yapılar ve düzensiz, amorf yapılar.
ABD'deki George Mason Üniversitesi'nden Howard Sheng'in liderliğindeki araştırma ekibi, ilk kez bu iki tür arasındaki bir yapıya sahip bir malzeme üretmiş oldu.
Parakristalin elmas adı verilen yeni madde, sadece birkaç karbon atomundan meydana gelen ve parakristalit diye bilinen küçük yapılardan oluşuyor.
Sheng ürettikleri malzemeyi, "Bu bildiğimiz elmastan tamamen farklı" diye niteliyor.
Yeni elmas türü, yaklaşık 30 gigapaskal basınçta üretildi. Bu basınç seviyesi, Dünya üzerinde bilinen en derin nokta olan Mariana Çukuru'ndaki basıncın 270 katına denk geliyor.
Elmasın oluştuğu koşullarda sıcaklığın da 1200 dereceyi aştığı belirtiliyor.
Bu nedenle parakristalin elmasların, doğal elmaslar kadar sert ve sıcaklığa çok daha dayanıklı olduğu ifade ediliyor.
Sheng bu malzemenin yüksek sıcaklıklarda uzun süre çalışması gereken testerelerde ve diğer endüstriyel aletlerde kullanılabileceğini söylüyor.
Araştırmacılar benzer parakristal yapıların başka katı malzemelerde de oluşturulabileceğine inanıyor.
Bulgularını hakemli bilimsel dergi Nature'da yayımlayan ekip bu nedenle ileri araştırmalarda başka malzemelerin de ısıya dayanıklı versiyonlarını üretmeyi umuyor.
Kaynak: Independent Türkçe
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