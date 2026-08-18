Yeni iddialar iPhone 18 Pro Max modelinde özel bir kamera sistemini ortaya koyuyor

Apple, eylül ayının ilk haftasında yeni iPhone 18 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Etkinlik öncesinde telefonlara yönelik bazı sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Buna göre bir süredir premium modellerde yer alması beklenen değişken diyafram yapısının, iPhone 18 Pro Max'te yer alacağı aktarıldı.

iPhone 18 Pro Max bu sayede 6x optik yakınlaştırma ve daha gelişmiş prizma telefoto lens teknolojisine sahip olabilecek.

Kamera sistemi, ekran ve batarya boyutu dışında iPhone 18 Pro modeli ve 18 Pro Max modeli arasında büyük bir fark olmayacağı iddia ediliyor.