Yeni iPhone 18 Pro modelleri Hepsiburada'da satışa sunuldu

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max’in yanı sıra Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ve AirPods 5 de Hepsiburada’da satışa sunuldu. 12 Eylül’de başlayan ön sipariş döneminde verilen siparişlerin teslimatı bugün saat 08.00 itibarıyla başladı. Yeni Apple ürünleri, HepsiJET ile Türkiye’nin 81 ilinde kullanıcılarla buluşuyor. Kullanıcıların ön siparişin ilk gününde en çok ilgi gösterdiği model iPhone 18 Pro Max oldu. Renk tercihlerinde ise burgonya ilk sırada yer alırken, en çok tercih edilen depolama seçeneği 256 GB olarak öne çıktı.

ESKİYİ KAPINDA YENİLE İLE MEVCUT CİHAZIN DEĞERİ SİPARİŞ ANINDA İNDİRİME DÖNÜŞÜYOR

Açıklamaya göre platform, "Eskiyi Kapında Yenile" hizmetiyle kullanıcıların yeni iPhone modellerine geçişini kolaylaştırıyor. HepsiJET’in lojistik altyapısıyla sunulan hizmet kapsamında kullanıcılar, yeni cihaz siparişi esnasında indirimden yararlanıyor; eski cihazların değişimini ise belirledikleri adreste gerçekleştirebiliyor. Böylece iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine mevcut cihazlarını değerlendirerek geçiş yapabiliyor.