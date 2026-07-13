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Yeni nesil Apple Pencil modelleri geliştiriliyor

Yeni nesil Apple Pencil modelleri geliştiriliyor

13.07.2026 22:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeni nesil Apple Pencil modelleri geliştiriliyor

Uzun bir süredir hem özellik hem de tasarım anlamında büyük bir değişiklik görmeyen Apple Pencil modellerine yenisi eklenecek.
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Apple, iPad için uzun bir süredir özel olarak bir kalem sunuyor. Apple Pencil, iPad ile pek çok işi yapıyor ancak uzun yıllardır çok fazla değişiklik görmedi. Bloomberg'den Mark Gurman'ın dayandırdığı rapora göre Apple, Pencil tarafında güncellenmiş yeni iki model tanıtacak. 

Bu kalemlerden biri giriş seviyesi standart Apple Pencil olacak ve kablosuz şarj yerine USB-C ile şarj olacak. Diğer modelde ise değiştirilebilir bir pil yer alacak. Her iki yeni Apple Pencil da önceki modelin güncellenmiş versiyonu olacaklar. 

Apple, yeni kalemini inovasyon olsun diye değil, yeni AB yasası kapsamında güncelliyor. Hatırlatmak gerekirse bu yasaya göre taşınabilir ürünlerin pilleri kullanıcılar tarafından değiştirilebilir olması gerekiyor. Bu sebeple Apple Pencil'ın böyle bir versiyona sahip olacağı söyleniyor. 

Tasarımın ise nasıl değişeceği bilinmiyor. 

Apple Pencil için pili mevcut modellerde Apple değiştiriyor. Eğer Türkiye'de Apple Pencil pili değiştirmek isterseniz bin 419 TL ödeme yapmanız gerekiyor.

İlgili Konular: #apple #Apple Pencil

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