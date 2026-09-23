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Yeni StarCraft oyunu Xbox'a özel olmayacak

Yeni StarCraft oyunu Xbox'a özel olmayacak

23.09.2026 21:16:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yeni StarCraft oyunu Xbox'a özel olmayacak

Blizzard'ın yeni StarCraft oyununun Xbox'a özel olup olmayacağı bilinmiyordu ancak yapılan açıklama ile oyunun sadece konsol tarafına gelmeyeceği doğrulandı.
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Kısa bir süre önce BlizzCon'da karşımıza çıkan Starcraft'ın Xbox'a özel olarak gelebileceği konuşulmaya başlanmıştı. Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre oyun sadece Xbox konsollarına gelmeyecek. Bunun altı çizildiği için akıllara PC tarafına da sunulacağı geldi. Öte yandan oyunun PlayStation ya da Nintendo'nun Switch'lerine gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Yeni StarCraft oyunu 2030'da resmi olarak çıkış yapacak. Bilim kurgu odaklı nişancı oyunu olacak StarCraft aynı zamanda açık dünyada geçen, hikaye odaklı bir anlatı sunacak. StarCraft II'nin sonrasında geçecek oyunla ilgili kısa bir sinematik video da paylaşıldı.

İlgili Konular: #Xbox #Video oyunu #Blizzard

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