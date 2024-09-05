Yeni yüklenen uygulamalar otomatik açılacak

Android kullanıcılarının Play Store üzerinden yeni yüklediği uygulamalar otomatik olarak açılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 20:01
Yeni yüklenen uygulamalar otomatik açılacak
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Google yeni yaptığı değişiklik ile Play Store üzerinden Android telefonlara yüklenen uygulamaların otomatik olarak açılmasını sağlayacak. Uygulamayı yükle düğmesini basıp yükleyen kullanıcılar, Play Store listesinde aç düğmesinin altında otomatik açmayı etkinleştir seçeneğini görecek, bunu açtıklarında uygulamanın yüklemesi bitince direkt açılacak. 

ANDROID TELEFON KULLANICILARI İÇİN PLAY STORE'A YENİ ÖZELLİKLER

Bunun yanı sıra uygulamanın ne zaman tamamen yükleneceği ve otomatik olarak açılacağı süre de bildirim olarak gösterilecek.

Google bu özelliğe ek olarak Android kullanıcılarına Play Store üzerinden üç uygulamayı aynı anda indirmeye ya da güncelleme yapılabilmesine imkan sunacak.



Etiketler: #android

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