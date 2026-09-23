YouTube için yeni özellikler tanıtıldı

Şirket, özellikle yapay zeka destekli araçlara, kişiselleştirilmiş içerik keşfine ve içerik üreticilerinin video hazırlama süreçlerini kolaylaştırmaya odaklandı.

İzleyiciler için ana sayfayı ilgi alanlarına göre şekillendiren Custom Feeds özelliği geliyor. Kullanıcılar belirli bir konu veya ruh halini yazarak kendilerine özel içerik akışları oluşturabilecek. Ask YouTube ise video ve ürün aramalarında yapay zeka destekli yanıtlar sunacak.

İçerik üreticileri tarafında ise YouTube Studio'ya yeni yapay zeka araçları eklenecek.

Shorts ve YouTube Create içerisinde çalışacak Gemini destekli sohbet tabanlı düzenleme aracı, videolardaki duraksamaları kesebilecek, müzikleri senkronlayabilecek ve görüntü sıralamasını değiştirebilecek. YouTube Studio ayrıca videolar için geri bildirim verecek, kanalın tarzına uygun küçük resimler oluşturabilecek ve üç farklı video kurgusunu karşılaştırmaya imkan tanıyacak.

Şirket, yüz ve ses kullanımını korumak için geliştirilmiş Likeness Detection sistemini de mobil cihazlara taşıyacak.

YouTube Shorts tarafında videolar artık sezon ve bölümler halinde düzenlenebilecek. Böylece özellikle kısa diziler ve mikrodramalar için daha geleneksel bir bölümleme sistemi kullanılabilecek. Canlı yayınlara ise gerçek zamanlı otomatik dublaj ve Live Showdowns adı verilen ortak yayın özelliği geliyor. YouTube Music kullanıcıları için duyurulan Ask Music, doğal dil üzerinden müzik ve podcast aramayı sağlayacak. Podcast Lineup ise her hafta kişiselleştirilmiş podcast önerilerini kısa sesli özetlerle sunacak.