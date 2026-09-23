Cumhuriyet Gazetesi Logo
YouTube için yeni özellikler tanıtıldı

YouTube için yeni özellikler tanıtıldı

23.09.2026 22:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
YouTube için yeni özellikler tanıtıldı

YouTube, bu yıl platforma gelecek yeni özelliklerini Made on YouTube etkinliğinde duyurdu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Şirket, özellikle yapay zeka destekli araçlara, kişiselleştirilmiş içerik keşfine ve içerik üreticilerinin video hazırlama süreçlerini kolaylaştırmaya odaklandı.

İzleyiciler için ana sayfayı ilgi alanlarına göre şekillendiren Custom Feeds özelliği geliyor. Kullanıcılar belirli bir konu veya ruh halini yazarak kendilerine özel içerik akışları oluşturabilecek. Ask YouTube ise video ve ürün aramalarında yapay zeka destekli yanıtlar sunacak.

İçerik üreticileri tarafında ise YouTube Studio'ya yeni yapay zeka araçları eklenecek.

Shorts ve YouTube Create içerisinde çalışacak Gemini destekli sohbet tabanlı düzenleme aracı, videolardaki duraksamaları kesebilecek, müzikleri senkronlayabilecek ve görüntü sıralamasını değiştirebilecek. YouTube Studio ayrıca videolar için geri bildirim verecek, kanalın tarzına uygun küçük resimler oluşturabilecek ve üç farklı video kurgusunu karşılaştırmaya imkan tanıyacak.

Şirket, yüz ve ses kullanımını korumak için geliştirilmiş Likeness Detection sistemini de mobil cihazlara taşıyacak.

YouTube Shorts tarafında videolar artık sezon ve bölümler halinde düzenlenebilecek. Böylece özellikle kısa diziler ve mikrodramalar için daha geleneksel bir bölümleme sistemi kullanılabilecek. Canlı yayınlara ise gerçek zamanlı otomatik dublaj ve Live Showdowns adı verilen ortak yayın özelliği geliyor. YouTube Music kullanıcıları için duyurulan Ask Music, doğal dil üzerinden müzik ve podcast aramayı sağlayacak. Podcast Lineup ise her hafta kişiselleştirilmiş podcast önerilerini kısa sesli özetlerle sunacak.

İlgili Konular: #youtube

İlgili Haberler

Yeni StarCraft oyunu Xbox'a özel olmayacak
Yeni StarCraft oyunu Xbox'a özel olmayacak Blizzard'ın yeni StarCraft oyununun Xbox'a özel olup olmayacağı bilinmiyordu ancak yapılan açıklama ile oyunun sadece konsol tarafına gelmeyeceği doğrulandı.
Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerini tanıttı
Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max modellerini tanıttı Xiaomi, yeni akıllı telefon ikilisini tanıttı. Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max farklı özellik ve tasarımlara sahipler.
Sanatçı haklarını yapay zekadan korumak için anlaşma imzalandı
Sanatçı haklarını yapay zekadan korumak için anlaşma imzalandı Yaklaşık 60 ülkenin yorumcu meslek birliğini ve 200'e yakın uzman ismi buluşturan toplantıda; dijital hak yönetimi, lisanslama, veri paylaşımı ve yapay zekanın icracı sanatçı haklarına etkisi ele alındı.