Z kuşağının yapay zeka kullanım alışkanlıklarına ilişkin araştırma

Kaspersky'nin pazar araştırma merkezi tarafından bu yıl Brezilya, Çin, Kolombiya, Mısır, Fransa, Almanya, Hindistan, Endonezya, İtalya, Malezya, Meksika, Rusya, Suudi Arabistan, İspanya, Güney Afrika, Tayland, Türkiye ve Vietnam'dan toplam 7 bin 200 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Z kuşağının yapay zekayı diğer nesillere kıyasla daha aktif kullandığını ortaya koydu.

Buna göre, Z kuşağının yüzde 56'sı yapay zekayı bilgi aramak, yüzde 49'u ders çalışmak, yüzde 47'si fikir üretmek ve yüzde 39'u ise iş amaçlı kullanıyor.

Katılımcıların yüzde 27'si, yapay zekayı bir arkadaş gibi kullandığını belirtiyor. Yapay zeka, belirli görevler için danışılan bir teknolojinin ötesine geçerek, kullanıcıların sohbet etmek, duygusal destek almak veya arkadaşlık kurmak amacıyla da başvurduğu bir araç haline geliyor.

Z kuşağının yüzde 28'i, başkalarıyla paylaşmaktan çekindiği kişisel konuları yapay zekaya danışıyor. Söz konusu durum, yapay zekayı mahrem ve duygusal açıdan destekleyici hissettirebilse de yapay zeka sistemlerinin hatalı veya uygunsuz yanıtlar verebileceği ve kullanıcıların sıradan bir çevrim içi hizmete kıyasla hassas verilerini çok daha rahat ifşa edebileceği vurgulanıyor.

Z kuşağının dijital dünyadaki yüksek aktivitesine ve öz güvenine rağmen birçok katılımcı yapay zeka ile ilişkili riskleri hafife alıyor. Yapay zeka servislerini kullanırken koruyucu güvenlik önlemlerini düzenli olarak uygulayanların oranı yüzde 42 seviyesinde kalıyor. Önlemler arasında, elde edilen bilgileri güvenilir kaynaklardan doğrulamak ve gizli ya da hassas verileri paylaşmaktan kaçınmak yer alıyor. Katılımcıların yüzde 52'si bu tedbirlere zaman zaman başvuruyor, yüzde 6'sı ise herhangi bir güvenlik önlemi almıyor.

Bilgi doğrulama ve veri güvenliği önem taşıyor

Yapay zeka tarafından üretilen hatalı bilgiler akademik çalışmaları veya günlük tercihleri olumsuz etkileyebilirken, sohbet sırasında paylaşılan veriler kişisel belgeleri, parolaları, finansal detayları, sağlık bilgilerini ya da özel mesajları kapsayabiliyor.

Yapay zekayı daha güvenli kullanabilmek için kullanıcıların, özellikle önemli bilgileri tek bir yapay zeka yanıtına güvenmek yerine farklı kaynaklardan doğrulaması gerekiyor. Söz konusu yaklaşım, eğitim, finans, hukuk, sağlık ve hatalı bir yanıtın ciddi sonuçlar doğurabileceği diğer hassas konular için önem taşıyor. Kullanıcıların parola, ödeme bilgisi, kimlik belgesi, özel yazışma ve diğer gizli nitelikteki verileri yapay zeka servisleriyle paylaşmaktan kaçınması öneriliyor. Yeni bir platform kullanmaya başlamadan önce ilgili aracın hangi verileri topladığını, bu bilgilerin nasıl işlendiğini ve depolandığını anlamak da önem taşıyor.

Kaspersky Academy bünyesindeki "Siber Hijyen" eğitimi, kullanıcıların yaygın dijital riskleri kavramasını, hesaplarını, cihazlarını ve kişisel verilerini korumaya yönelik pratik alışkanlıklar kazanmasını sağlıyor. Z kuşağı için "Case 404" adlı interaktif bir çevrimiçi oyun da geliştiren şirket, kurgusal vakaları çözen oyuncuların dolandırıcılıkları, kimlik avı girişimlerini ve gelişmiş sahtekarlık yöntemlerini nasıl fark edebileceğini öğrenmesine yardımcı oluyor.

Bazı gençlerin yapay zekayı bir arkadaş gibi konumlandırmasının, kullanıcılar ile teknoloji arasındaki ilişkinin ne kadar hızlı dönüştüğünü gösterdiğini aktaran Kaspersky Yapay Zeka Teknolojileri Araştırma Merkezi Grup Yöneticisi Vladislav Tushkanov, "Kişisel hissettiren bir etkileşim, özel veya tamamen güvenilir bir sohbetle karıştırılmamalı. Genç kullanıcıların taşıdıkları öz güven ve merakı, bilgileri doğrulamak, kişisel verileri korumak ve aldıkları yanıtlara eleştirel yaklaşmak gibi alışkanlıklarla desteklemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.