Cumhuriyet Gazetesi Logo
3 aydır maaşları ödenmiyor: Hakları için Ankara’ya yürüyen işçilere polis müdahalesi

3 aydır maaşları ödenmiyor: Hakları için Ankara’ya yürüyen işçilere polis müdahalesi

22.07.2026 12:36:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
3 aydır maaşları ödenmiyor: Hakları için Ankara’ya yürüyen işçilere polis müdahalesi

Doruk Madencilik’e bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçilerin Beypazarı'ndan Ankara'ya yürüyüşü polis müdahalesiyle karşılaştı. Müdahalede DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreteri Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Doruk Madencilik’e bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, üç aydır alamadıkları maaşları için Beypazarı ilçesinden Ankara'da bulunan Yıldızlar SSS Holding önüne dün yürüyüş başlatmıştı.

Yürüyüşünün ikinci gününde Oğuzkent’ten Ayaş’a yürümeyi hedefleyen işçilere polis müdahale etti. Yürüyüş kararlılıklarından vazgeçmeyen işçiler, polisin biber gazlı müdahalesine maruz kaldı. 

Müdahalede DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreteri Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı.

Biber gazından etkilenen işçiler için ambulans çağrıldı.

İlgili Konular: #DİSK

İlgili Haberler

Atakum Belediyesi işçileri, ödenmeyen ücretleri nedeniyle Genel-İş Sendikası'nı protesto etti
Atakum Belediyesi işçileri, ödenmeyen ücretleri nedeniyle Genel-İş Sendikası'nı protesto etti Atakum Belediyesi işçileri, ücretlerinin ödenmemesi karşısında işçilerin haklarını yeterince savunmadığı gerekçesiyle üyesi oldukları Genel-İş Sendikası'nı protesto etti.
Elazığ Maden’deki işçilerin eylemi 2. gününde: Hakkımızı alamazsak 24 Temmuz'da Ankara'ya yürüyeceğiz
Elazığ Maden’deki işçilerin eylemi 2. gününde: Hakkımızı alamazsak 24 Temmuz'da Ankara'ya yürüyeceğiz Elazığ’ın Maden ilçesinde SSS Yıldızlar Holding’e bağlı ETİ Gümüş işletmesinde çalışan işçiler, aylardır ödenmeyen maaş ve tazminatlar alamıyorlar. Direnişe başlayan işçiler talepleri karşılanmazsa Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu.
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün lastiği patladı: Yaralılar var
Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün lastiği patladı: Yaralılar var Reyhanlı ilçesinde lastiğinin patlaması sonucu devrilen servis minibüsündeki 5 tarım işçisi yaralandı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.