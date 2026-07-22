3 aydır maaşları ödenmiyor: Hakları için Ankara’ya yürüyen işçilere polis müdahalesi

Doruk Madencilik’e bağlı Yunus Emre Termik Santrali'nde çalışan DİSK/Enerji-Sen üyesi işçiler, üç aydır alamadıkları maaşları için Beypazarı ilçesinden Ankara'da bulunan Yıldızlar SSS Holding önüne dün yürüyüş başlatmıştı.
Yürüyüşünün ikinci gününde Oğuzkent’ten Ayaş’a yürümeyi hedefleyen işçilere polis müdahale etti. Yürüyüş kararlılıklarından vazgeçmeyen işçiler, polisin biber gazlı müdahalesine maruz kaldı.
Müdahalede DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Genel Sekreteri Emin Atsız ve çok sayıda işçi gözaltına alındı.
Biber gazından etkilenen işçiler için ambulans çağrıldı.