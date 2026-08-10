İnşaatta can veren 71 yaşındaki emekli için isyan: 'Geçinmek için çalışmak zorundaydı'

Tüm Emeklilerin Sendikası İstanbul Şubeler Platformu, Avcılar'da 71 yaşındaki Nurettin Muganlı'nın çalıştığı inşaatta yaşamını yitirmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Sendika, Muganlı'nın 71 yaşında çalışmak zorunda kalmasının emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunların bir sonucu olduğunu savunarak, "71 yaşında inşaatta ne işi vardı?" diye sordu.

Sendika temsilcileri, Muganlı'nın hayatını kaybettiği inşaatın önünde yaptıkları açıklamada, ölümün yalnızca bir "iş kazası" olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, olayın arkasında emeklilerin ekonomik koşullarını belirleyen politikaların ve çalışma hayatındaki denetim mekanizmalarının bulunduğu ifade edildi.

'EMEKLİYİ BU HALE KİM GETİRDİ?'

Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli yoksulluğunun yıllar içinde uygulanan ekonomi ve emeklilik politikalarının sonucu olduğunu savundu.

Açıklamada, emekli aylıklarının yaşam maliyetlerinden uzaklaştığı, emeklilerin enflasyon rakamları, kök aylık hesaplamaları ve dönemsel artışlara mahkum edildiği belirtildi.

Sendika, bir ömür çalışan insanların emekli olduktan sonra dinlenmek yerine geçinebilmek için yeniden çalışmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Türkiye büyüyorsa emeklinin sofrası neden küçülüyor?" ve "Ekonomi düzeliyorsa 70 yaşını geçmiş insanlar neden iş arıyor?" sorularını yöneltti.

Açıklamada, ekonomik sorunların ülkenin zenginliğinden ziyade yaratılan zenginliğin dağılımıyla ilgili olduğu savunularak, emekliler, işçiler ve dar gelirliler açısından uygulanan politikalar eleştirildi.

'ÇOCUKLARI DA ÇALIŞIYOR, 71 YAŞINDAKİ EMEKLİLERİ DE'

Sendika, emeklilerin çalışma koşulları ile çocuk işçiliği sorununa da dikkat çekti.

Açıklamada, bir tarafta Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında işyerlerinde çalışan çocukların, diğer tarafta ise 71 yaşında şantiyede çalışırken yaşamını yitiren Nurettin Muganlı'nın bulunduğu belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine atıfta bulunulan açıklamada, 2025 yılı sonuna kadar MESEM'lerde yaklaşık 2 bin iş kazası yaşandığı ve bunlardan 10'unun ölümle sonuçlandığı ifade edildi.

Sendika, çocukların ucuz işgücüne dönüştürülmesi ile emeklilerin geçinemedikleri için çalışma hayatına devam etmek zorunda kalmasının aynı ekonomik anlayışın sonucu olduğunu savundu.

'BU ÖLÜMLERİN SİYASİ SORUMLULUĞU DA VARDIR'

Muganlı'nın hayatını kaybettiği inşaatta iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınıp alınmadığının, denetimlerin yapılıp yapılmadığının ve çalışma koşullarının araştırılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, varsa ihmal ve sorumluların ortaya çıkarılması gerektiği ifade edilirken, meselenin yalnızca işveren, şantiye veya iş güvenliği uzmanının sorumluluğuna indirgenemeyeceği savunuldu.

Sendika, çalışma hayatına ilişkin kuralların, denetim mekanizmalarının ve işçi sağlığına ayrılan kaynakların siyasi tercihlerle belirlendiğini belirterek, önlenebilir ölümlerde kamusal ve siyasi sorumluluğun da bulunduğunu kaydetti.

SİYASİ İKTİDARA 'EMEKLİLERE SABREDİN DEMEYİN' ÇAĞRISI

Tüm Emeklilerin Sendikası, siyasi iktidara emeklilere "sabredin" çağrısı yapmaktan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, emeklilerin bir ömür çalışarak prim ödediği, ülkenin üretimine ve kalkınmasına katkı sağladığı belirtilerek, 70 yaşından sonra insanların ekmek parası için şantiyelerde çalışmasının normalleştirilmemesi gerektiği ifade edildi.

Sendika ayrıca çocukların işyerlerinde yaşamını yitirmesinin eğitim politikasının yan sonucu olarak görülemeyeceğini belirterek, işçi ölümlerinin ve emekli yoksulluğunun yalnızca ekonomik göstergeler üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

'ÖRGÜTLENECEĞİZ, DİRENECEĞİZ, DEĞİŞTİRECEĞİZ'

Açıklamanın sonunda Muganlı'nın ölümünün unutulmaması gerektiği belirtilerek, emeklilerin işçiler, kamu emekçileri, gençler, kadınlar ve emeğiyle yaşayan diğer kesimlerle birlikte hareket etmesi gerektiği vurgulandı.

Sendika, mücadelenin yalnızca daha yüksek emekli aylığı için değil, insanların yaşamlarının son dönemine kadar çalışmaya mecbur bırakılmadığı ve çocukların ucuz işgücü olarak görülmediği bir düzen için yürütüleceğini belirtti.

Açıklama, Muganlı'nın ölümünün ardından yöneltilen "71 yaşında inşaatta ne işi vardı?" sorusunun siyasi iktidara yöneltilmeye devam edileceği belirtilerek, "Örgütleneceğiz! Direneceğiz! Değiştireceğiz!" ifadeleriyle sonlandırıldı.