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Mahkeme işe iade dedi, belediye uygulamadı: 'Ekmeğimizi geri istiyoruz'

Mahkeme işe iade dedi, belediye uygulamadı: 'Ekmeğimizi geri istiyoruz'

7.10.2026 11:02:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Mahkeme işe iade dedi, belediye uygulamadı: 'Ekmeğimizi geri istiyoruz'

Tunceli Belediyesi’nde işten çıkarılan çalışanlar, yerel mahkemenin ardından istinafın da verdiği işe iade kararlarının uygulanmasını bekliyor. Belediye yönetimine çağrıda bulunan işçiler, görevlerine başlatılmamaları halinde yeniden eyleme geçeceklerini açıkladı.
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Tunceli Belediyesi’nde görev yapan 9 işçi 31 Aralık 2024’te, 4 işçi ise 24 Mart 2025’te işten çıkarıldı. Bunun yanı sıra çok sayıda belediye çalışanının zorunlu olarak emekliliğe sevk edildiği belirtildi.

İşten çıkarılan çalışanlar, işlemlerin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu.

Yerel mahkemenin işçilerin işe iadesi yönündeki kararının ardından dosya istinafa taşındı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı.

İşçiler ise kararın uygulanmadığını belirterek belediye yönetimine çağrıda bulundu.

'İŞİMİZE VE EKMEĞİMİZE YENİDEN KAVUŞMAK İSTİYORUZ'

Tunceli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde öğrencilere bağlama eğitimi veren Zeynep Kılıç, yerel mahkemenin ardından istinafın da işe iadeleri yönünde karar verdiğini ancak hâlâ görevlerine başlatılmadıklarını söyledi.

Kılıç, “İşimizi, ekmeğimizi tekrar geri istiyoruz” dedi. İşten çıkarılmadan önce her yaştan yurttaşa bağlama dersi verdiğini belirten Kılıç, bir dönemde haftada yaklaşık 150 öğrenciye eğitim verdiğini ifade etti.

'640 GÜNDÜR İŞSİZ BİR ŞEKİLDE YAŞAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Tunceli Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanı Ali Mükan da 640 gündür işsiz olduklarını belirterek mahkeme kararının uygulanmasını istedi.

Kentte işsizliğin göçü artırdığını söyleyen Mükan, geçmiş yıllarda kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla 30’dan fazla çalışanın işe döndüğünü anımsattı.

Mükan, kararın bu kez uygulanmamasına tepki göstererek, “2 yıl önce hukuk vardı da 2 yıl sonra neden hukuk yok?” dedi.

Belediyenin asfalt çalışmalarına da gönderme yapan Mükan, “Bu emekçiler asfalt mı yiyecek?” sözleriyle tepki gösterdi. Mükan, sonuç alınmaması halinde yeniden oturma eylemlerine başlayacaklarını ve haklarını aramayı sürdüreceklerini söyledi.

'HUKUKUN VERDİĞİ KARARI GÖRMEZDEN GELEMEYİZ'

Belediye bünyesinde tiyatro eğitimi veren Yılmazcan Şare ise mahkeme kararlarının yöneticiler tarafından uygulanması gerektiğini vurguladı.

Şare, hukukun herkes için geçerli olduğunu belirterek, “Hukukun verdiği kararı görmezden gelemeyiz” dedi.

Tunceli Valisinin aynı zamanda belediyeye kayyum olarak atandığını anımsatan Şare, üst mahkemenin verdiği işe iade kararına uyulmasını beklediklerini ifade etti.

İşçiler, mahkeme kararlarının uygulanmasını ve görevlerine iade edilmelerini talep ederken, sonuç alınmaması halinde yeniden eyleme başlayacaklarını bildirdi.

İlgili Konular: #Tunceli #İşçi #EYLEM

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