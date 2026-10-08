Smart Güneş’te 74 işçi işten çıkarıldı: Fabrika önünde direniş yeniden başladı

Smart Güneş Fabrikası’nda işçiler, enflasyon farkının ödenmemesi ve sendikal tercihlerine yönelik baskıların sürdüğünü belirterek yeniden direnişe geçti.

Daha önce 7 öncü işçinin işten çıkarılması üzerine 11 Eylül’de üretimi durduran işçiler, dört gün boyunca fabrika içinde ve dışında eylem yapmıştı.

Bu sürecin ardından işveren ile sendika arasında; enflasyon farkının ödenmesi, işçilere mobbing ve baskı uygulanmaması, sendikal tercihlere saygı gösterilmesi ve işten çıkarılan 7 işçinin durumunun yeniden müzakere edilmesi konusunda mutabakata varılmıştı.

İşçiler, mutabakatın uygulanmadığını belirterek fabrika önünde yeniden direniş çadırı kurdu. Aynı günün akşamında 74 işçinin daha işten çıkarıldığı bildirildi.

'HAKKINI ARAYAN İŞÇİLER İŞTEN ÇIKARILDI'

Fabrika önündeki açıklamada konuşan Birleşik Metal-İş İzmir Şube Başkanı Evren Aktürk, işçilerin mücadeleden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Aktürk, “Biz sonuna kadar işçimize de ekmeğimize de sendikamıza da birbirimize de sahip çıkacağız” dedi.

Smart işçilerinin gece gündüz süren bir mücadele yürüttüğünü belirten Aktürk, şirketin yatırımlarında işçilerin emeğinin bulunduğunu vurguladı.

İşverenin, toplu sözleşmeden kaynaklanan iş bırakma hakkını kullanan işçileri işten çıkardığını söyleyen Aktürk, “Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER KOD 46'DAN ÇIKARILDI

DİSK Enerji-Sen Kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal, işverenle yapılan görüşmelerde iki temel konuda uzlaşıldığını belirtti.

Kartal, işten çıkarılan 7 işçinin koşulsuz olarak işe alınması ve 1 Temmuz itibarıyla ücretlere yapılması gereken zammın uygulanarak biriken farkların ödenmesi konusunda anlaşma sağlandığını söyledi.

Eylemlere katılan işçiler hakkında soruşturma yürütülmemesi konusunda da mutabakat bulunduğunu belirten Kartal, buna rağmen işçilere işten çıkarıldıklarına ilişkin mesaj gönderildiğini aktardı.

Kartal, “Dün akşam arkadaşlarımızın telefonuna disiplin kurulu kararıyla 25/2’den işlerinin sonlandırıldığı, ardından Kod 46’dan SSK çıkışlarının yapıldığına dair mesaj atıldı” dedi.

'EKMEĞİMİZİ ALANA KADAR BURADAYIZ'

DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, işçilerin mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, “Ekmeğimizi alana kadar buradayız, bu alandan ayrılmayacağız” dedi.

Keskin, Smart Solar’ın son bir haftada Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdiği iki sözleşmenin toplam tutarının 33 milyon dolar olduğunu söyledi.

Şirketin işçilerin toplu iş sözleşmesinden doğan haklarına müdahale etmeye çalıştığını savunan Keskin, Gebze fabrikasının kapatılacağı yönündeki söylemlere de değindi.

Görüşmeler sırasında, 7 işçinin işten çıkarılmasından vazgeçilmesi karşılığında Gebze’ye 30 işçi alınmasının teklif edildiğini aktaran Keskin, işçilerin sendikal hakları nedeniyle cezalandırıldığını söyledi.

TEMMUZ ZAMMI YAPILMADI

Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar da temmuz ayında yapılması gereken yüzde 19,7’lik dönem zammının uygulanmamasına tepki gösterdi.

Atar, söz konusu zammın bir buçuk yıl ötelenmesinin işçiler açısından ciddi gelir kaybı yaratacağını belirterek, “Bir buçuk yılda işçinin parasının üzerinden para kazanmanın peşindesin” dedi.

İşçilerin İş Kanunu’nun 34. maddesinden kaynaklanan iş görmeme hakkını kullandığını söyleyen Atar, sendikal tercihlere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Atar, işçilerin örgütlenmesine yönelik müdahalelere hem fiili hem de hukuki yollarla karşılık verileceğini belirterek, “Bu fabrikada işçinin başı dik ve onurlu dolaşmasını kazanacağız” ifadelerini kullandı.

İŞÇİLER OSB'DE YÜRÜDÜ

Basın açıklamasının ardından işçiler Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşte “İş, ekmek yoksa barış da yok”, “Direne direne direnişten zafere” ve “Smart işçisi direnişin simgesi” sloganları atıldı.