Soma'da 5 işçinin öldüğü maden faciasında acı veda: Yüzlerce kişi mezarlığa yürüyor

Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
GENEL MÜDÜR DE GÖZALTINA ALINDI
Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
5 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirmiş, 2 işçi ise yaralanmıştı.
Olayın ardından başlatılan soruşturmada olası sorumluluk ve ihmaller araştırılıyor.
SOMA’DA İŞÇİLER İÇİN YÜRÜYÜŞ
Gazeteci Evrim Deniz’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ise Soma’da yüzlerce kişinin, İmbat Madencilik’te yaşamını yitiren işçilerden Kerim Ören’i defnetmek üzere mezarlığa yürüdüğü görüldü.
Soma'da yüzlerce insan İmbat Madencilik'te hayatını kaybeden işçilerden Kerim Ören'i defetmek üzere mezarlığa yürüyor.#Soma #Manisa pic.twitter.com/FB9J9Ly16g— Evrim Deniz (@_evrmdnz) October 2, 2026