Cumhuriyet Gazetesi Logo
Soma'da 5 işçinin öldüğü maden faciasında acı veda: Yüzlerce kişi mezarlığa yürüyor

Soma'da 5 işçinin öldüğü maden faciasında acı veda: Yüzlerce kişi mezarlığa yürüyor

2.10.2026 16:11:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Soma'da 5 işçinin öldüğü maden faciasında acı veda: Yüzlerce kişi mezarlığa yürüyor

Soma’da maden göçüğünde yaşamını yitiren işçilerden Kerim Ören için yüzlerce kişi mezarlığa yürüdü. Kalabalık, Ören’i son yolculuğuna uğurlamak üzere mezarlığa doğru ilerledi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Manisa’nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği göçüğe ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

GENEL MÜDÜR DE GÖZALTINA ALINDI

Kararın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, maden şirketinin genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

5 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Meydana gelen göçükte 5 işçi yaşamını yitirmiş, 2 işçi ise yaralanmıştı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada olası sorumluluk ve ihmaller araştırılıyor.

SOMA’DA İŞÇİLER İÇİN YÜRÜYÜŞ

Gazeteci Evrim Deniz’in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde ise Soma’da yüzlerce kişinin, İmbat Madencilik’te yaşamını yitiren işçilerden Kerim Ören’i defnetmek üzere mezarlığa yürüdüğü görüldü.

 

İlgili Konular: #maden #İşçi #Soma

İlgili Haberler

Bank of America'dan dikkat çeken dolar analizi
Bank of America'dan dikkat çeken dolar analizi Bank of America Başstratejisti Michael Hartnett, piyasalarda güçlenen riskten kaçış eğiliminin sürebileceği uyarısında bulundu. Hartnett, doların yükselişinin sona erdiğine dair sinyaller görülene kadar yatırımcıların riskli varlıklardan uzak durabileceğini belirtirken, tahvil getirilerindeki hareketin de piyasalardaki tedirginlik açısından belirleyici olacağını ifade etti.
Almanya'nın en zenginleri açıklandı: Listede Türk kökenli 3 isim yer aldı
Almanya'nın en zenginleri açıklandı: Listede Türk kökenli 3 isim yer aldı Almanya’nın en zengin kişi, aile ve şirketlerini sıralayan Manager Magazin’in 2026 listesinde Türk kökenli üç isim yer aldı. BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in serveti gerilerken, Auto1’in kurucusu Hakan Koç da listede yerini aldı.
Altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçti: Piyasaların beklediği ABD verisi açıklandı
Altın ve gümüş fiyatları yükselişe geçti: Piyasaların beklediği ABD verisi açıklandı ABD’de eylül ayı tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalmasının ardından altın ve gümüş fiyatları yükseldi. İstihdam verisi sonrası dolar endeksi gerilerken, değerli metallerde yukarı yönlü hareket görüldü.