AİHM'den Aydınlıları sevindiren haber
Aydın İmamköy’deki yurttaşlar uzun süredir bölgedeki jeotermal elektrik santralı (JES) projesine karşı mücadele ediyor.
Yurttaşlar tarım alanları ve yaşam kaynaklarına zarar vereceği gerekçesiyle JES projesine verilen “Çevresel Etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararını 2015 yılında mahkemeye taşımıştı.
Ancak yerel mahkeme “zamanaşımı” gerekçesiyle davayı reddetmişti. Yerel mahkemenin verdiği kararın ardından yurttaşların temyiz talebi de Danıştay tarafından reddedildi. Bunun üzerine konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşındı.
Başvurunun üzerine AİHM tarafından verilen kararda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin altıncı maddesinde yer alan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine vurgu yapıldı.
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