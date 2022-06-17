Ankara, Antalya, Afyonkarahisar ve Kütahya'da 10 taşınmaz özelleştirilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara, Antalya, Afyonkarahisar ve Kütahya'daki 10 taşınmazın "satış" yöntemiyle özelleştirileceğini bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), özelleştirme süreçlerine ilişkin yatırımcılara yönelik duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Ankara'nın Yenimahalle, Kalecik ve Gölbaşı ilçelerindeki bazı mahallelerde toplam 7, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Toklucak Mahallesi'nde, Kütahya'nın merkez ilçesi Parmakören Mahallesi'nde ve Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde de 1'er taşınmaz özelleştirilecek.
Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulüyle yapılacak ihaleler, teklif sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirilecek açık artırmayla sonuçlandırılacak.
İhaleye gerçek ve tüzel kişiler, ortak girişim grupları (OGG), kooperatifler, vakıflar ile belgelerinde taşınmaz edinebileceklerine dair hüküm bulunan dernekler katılabilecek. Yatırım fonları ise sadece bir OGG içinde yer alabilecek. Girişim grubu ortaklarının tamamı yatırım fonu olamayacak.
İhaleye katılmak isteyenlerin Ankara'nın Gölbaşı ile Antalya'nın Döşemealtı ilçelerindeki taşınmazlar için 27 Temmuz'a kadar, diğerleri için 26 Temmuz'a kadar son tekliflerini vermeleri gerekiyor.
Video Haberler
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
- Bakanlık önünde ikinci protesto
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Karamollaoğlu'ndan 6'lı masa açıklaması
- İstanbul'da 'çocuk kaçırma girişimi' iddiasına şikayet
- TV100'de canlı yayın kazası: 'Aha müdahale ettiler'
- Türk edebiyatı mı, Türkçe edebiyat mı?
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- İşte gidecek bakanlar ve yeni isimler
- Okan Bayülgen hastaneye kaldırıldı
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor